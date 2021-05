Prima plecare oficiala de la Dinamo! Un om de baza anunta ca a ramas fara contract! "Deocamdata sunt liber, ma bucur de vacanta!"

"Cainii" vor avea parte de o perioada extrem de grea in aceasta vara.

Este bine stiut faptul ca Dinamo are mari probleme cu banii, traind in acest moment din donatiile suporterilor din programul DDB, lucru unic in lume la un nivel atat de inalt, iar acum fanii trebuie sa gaseasca solutii pentru sezonul urmator, in conditiile in care multi fotbalisti vor pleca de la echipa. Primul care a anuntat ca a plecat si inca nu a semnat prelungirea contractului cu Dinamo, Florin Bejan, spune ca exista discutii intre el si cei din DDB, dar si cu alte echipe.

"Eu deocamdata sunt liber de contract, ma bucur de vacanta la mine, la Constanta. Sunt in discutii cu mai multe echipe si vedem ce va fi. Si cu Dinamo am mai avut ceva discutii, cu cei din DDB, dar deocamdata nimic concret. Nu pot sa iti spun pentru ca sunt doar vorbe, nimic mai mult. Doar cativa jucatori au fost platiti pe luna martie, nu toti. Eu nu am mai luat salariul din decembrie.



Doar in ultimul timp am mai luat niste prime, incepand cu meciurile cu Iasi si Voluntari. Cred ca mai sunt patru-cinci jucatori in situatia mea. Cred ca in perioada urmatoare imi voi depune memoriu. Cel mai probabil vor face acelasi lucru si colegii mei. Nu stiu daca Grigore si Moldoveanu si-au retras memoriul.

E normal, pentru ca am muncit pentru banii astia. E ceva normal sa ne primim salariile. Eu am de luat aproximativ 35.000-40.000 de euro. De cand am luat vacanta nu am vorbit cu nimeni de la club si nimeni din DDB nu a vorbit cu mine legat de acest lucru in finalul asta de sezon", spus Florin Bejan pentru Fanatik.