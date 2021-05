Primul transfer al "cainilor" pentru noul sezon?! Detaliul "scapat" de Torje care le da sperante dinamovistiilor

Gabi Torje este in prezent jucator liber de contract dupa despartirea de Bandirmaspor.

Jucator al "cainilor" in doua randuri, intre 2008 si 2011, si pentru 6 luni in 2018, Gabi Torje ar putea sa revina din nou in Stefan cel Mare, fiind prezent jucator liber de contract dupa despartirea de Bandirmaspor, echipa din liga a 2-a din Turcia.



Detaliul care poate da de gol dorinta mijlocasului de a se intoarce la Dinamo vine dintr-o poza postata pe retelele de socializare, in care se afla alaturi de mai multi jucatori care se afla in prezent la formatia bucuresteana.



In cazul in care Gabi Torje ar ajunge la un acord sa revina la Dinamo, mijlocasul ar trebui sa renunte la pretentiile financiare deoarece managerul general al "cainilor", Mario Niculae, a anuntat ca austeritatea de la Dinamo se va simti si in buzunarele jucatorilor si nu vor mai exista salarii mai mari de 5.000 de euro decat in cazuri rare.

Astfel, Gabi Torje s-ar incadra in randul jucatorilor cu salarii mari, toate acestea deoarece ar urma sa fie remunerat cu suma de 7.000 de euro pe luna in urmatoarele doua sezoane.