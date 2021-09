Liviu Ciobotariu, antrenorul revelație din acest start de sezon, explică forma bună a echipei

Antrenorul sosit în această primăvară la Voluntari a ajuns la cea de-a cincea victorie consecutivă pe banca ilfovenilor, dintre care patru în campionat.

La finalul meciului cu Rapid, Ciobotariu și-a felicitat jucătorii pentru victorie.

„A fost un joc destul de greu, așa cum am anticipat. Am făcut o primă repriză bună. În a doua repriză ne-am retras cam mult și am avut ceva emoții. În prima repriză am făcut pressing la fundașii centrali și am închis flancurile,

Este meritul jucătorilor pentru că se pregătesc foarte bine și dau ce-au mai bun inclusiv la antrenamente. Nu am ce să le reproșez.

Muncă, seriozitate și încredere în ei, acesta este secretul succesului.

(Costin) L-am văzut la finalul meciului că a mers la arbitru. Nu are el ce căuta acolo să-l întrebe pe arbitru de ce i-a dat galben. L-am tras de acolo. Nu știu de ce a luat al doilea galben pentru henț”, a spus Liviu Ciobotariu la finalul meciului cu Rapid, la Digi Sport.

