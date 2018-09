Lista neagra de la FCSB! Becali vrea sa scape de trei fotbalistii: jucatorii au fost transferati chiar in aceasta vara

FCSB are deja lista jucatorilor care vor pleca din iarna. Sunt trei fotbalisti adusi chiar in aceasta vara.

Gigi Becali vrea sa scape de trei jucatori pe care i-au adus chiar in aceasta vara. Potrivit Gazetei Sporturilor, FCSB i-a trecut deja pe lista de transferuri pe Mihai Roman, Hristo Zlatinski si Antonio Jakolis.

Jakolis putea sa plece inca de la inceputul sezonului, insa Becali a tinut sa-l pastreze fiind impresionat de un singur meci bun reusit de croat. Zlatinski si-a primit verdictul dupa doar 45 de minute in echipa lui Dica.

Cea mai mare surpriza vine in ceea ce-l priveste pe Mihai Roman. Jucatorul a fost adus de la Botosani pentru un plus de experienta in Europa League, dar cum aceasta competitie a disparut din calendarul echipei, Roman nu isi mai gaseste locul. Roman ar fi concurent pe post cu Man, dar nu poate juca in fata pustiului caruia Becali vrea sa ii ofere cat mai multa vizibilitate pentru a-l putea vinde.