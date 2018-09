Becali anunta un nou transfer de la Viitorul: "Dau banii de acum!" Cine e noul PARIU al patronului FCSB

Gigi Becali nu il asculta pe MM Stoica, cel care i-a transmis sa nu mai faca transferuri.

FCSB a ratat calificarea in grupele Europa League, iar Becali a anuntat ca limiteaza bugetul la 7 milioane de euro in acest sezon. In acesti bani nu intra si transferurile, pe care Becali e dispus sa le faca pe banda rulanta. Becali are o afinitate pentru pustii crescuti de Hagi la Viitorul, iar noua tinta este Tudor Baluta, mijlocas inchizator.

Tanarul de 19 ani e vazut de Hagi drept urmasul lui Gica Popescu si Belodedici, iar Becali anunta ca vrea sa-l transfere inca de pe acum si sa-l lase sa joace pana in iarna la Viitorul.

Chiar daca i-a adus pe Qaka si Zlatinski in aceasta vara, Becali nu e multumit de situatia mijlocasilor centrali si l-a trimis deja pe Qaka inapoi la Iasi. Nici Zlatinski nu a scapat de criticile patronului dupa doar 45 de minute jucate in tricoul ros-albastru.

"MM Stoica stie ca eu voi cumpara 200-300 de jucatori pana cand gasesc tot ce e mai bun. Opinia lui e alta. Dar eu asa am reusit sa nu intru in faliment. Porumboiu a bagat 40 de milioane de euro si nu a castigat o Cupa. Deja stiu ce transferuri voi face si in iarna. Zlatinski ramane, dar am mai pus ochii pe inca unul”, a declarat Gigi Becali in Fanatik.

"Dau banii acum si-l mai las sa joace la Viitorul pana vine la mine. Asa as face”, a mai spus Becali.

Cristian Bivolaru, presedintele de la Viitorul, spune ca negocierile au loc doar intre Becali si Hagi.

„Astea sunt discutii pe care Gigi Becali le poarta direct cu Gica Hagi, nu cu altcineva. Orice oferta se ia in calcul si se analizeaza, asa este normal. La noi intotdeauna am luat in calcul doua aspecte: interesul jucatorului si apoi cel al clubului”, spune Cristi Bivolaru.

9 milioane de la Becali pentru Hagi

Gigi Becali devine cel mai important finantator de la Viitorul, acesta fiind principalul "client" al vedetelor produse de academia Hagi. In ultimii ani, Becali a platit 3 milioane de euro pentru Florinel Coman, cate 2 milioane pentru Nedelcu si Tanase si 1,7 milioane de euro pentru Romario Benzar.

Tudor Baluta e cotat la 900.000 de euro in acest moment, insa Hagi nu se va desparti de jucator pentru o suma mai mica de 2 milioane de euro.