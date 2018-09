Vestea pe care Becali o astepta 2 ani: United vrea un jucator de la FCSB! Anuntul URIAS: "Competitia e acerba!"

Gigi Becali poate da marea lovitura la care viseaza in ultima perioada. Sa vanda un jucator pe o suma importanta la un club cu prestigiu din Europa.

Dennis Man, jucator adus in urma cu doi ani, pare a fi cel mai interesant fotbalist pe care echipa lui Dica il propune Europei. Italienii scriu ca AS Roma il vrea neaparat pe pustiul roman, insa Manchester United este un adversar redutabil pentru formatia din Serie A.

"In vara, Monchi a facut o incercare de a-l transfera, dar clubul roman a refuzat propunerea. 'Capitolinii' ar putea incerca sa-l tenteze din nou, in ianuarie, chiar daca ramane o competitie acerba pentru el. United ramane in capul listei, in timp ce Anderlecht sta la rand. Urmatoarele saptamani sunt fundamentale, Roma si United se gandesc la jucator, dar asteapta deschidere din partea clubului care-l detine", scriu cei de la asromalive.it.

Italienii mai noteaza ca Gigi Becali cere 30 de milioane pentru fotbalistul adus de la UTA cu doar 400.000 de euro, insa l-ar putea ceda si pentru 20.