FCSB e pe minus! Pierderi mari la inceput de sezon pentru echipa lui Becali: E cel mai slab din ultimii 3 ani

FCSB este singura echipa din campionatul romanesc care nu are un stadion propriu.

Stelistii joaca pe Arena Nationala, stadion pe care l-au inregistrat la LPF pentru a putea primi omologare.

Cu toate ca evolueaza pe cel mai important stadion al tarii, FCSB nu reuseste sa adune suporteri pe masura asteptarilor.

In actualul sezon, cu sase meciuri jucate pe teren propriu, in campionat si in Europa League, nu a depasit niciodata numarul de 32.000 de suporteri, contrar sezoanelor trecute, scrie Gazeta Sporturilor.

Actualul sezon este cel mai slab din ultimele trei. Stelistii au atins un maxim in 2016-2017, cand media de fani dupa sase meciuri era de 21.000 de oameni.

Lipsa suporterilor se resimte si din punct de vedere financiar, pentru ca FCSB trebuie sa plateasca pentru un meci din campionat 30.000 de euro, in timp ce pentru meciurile europene suma ajunge si la 50.000 de euro.

In acest sezon, FCSB a adunat cei mai multi suporteri la meciul cu Hajduk Split, 30.000 de oameni.