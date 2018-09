RECORD NEGATIV pentru FCSB: rusine istorica! Dunarea Calarasi, nou-promovata in Liga 1, e de 8 ORI mai buna

FCSB stabileste un record negativ.

Echipa patronata de Gigi Becali traverseaza o perioada de criza care se resimte si la nivelul spectatorilor. FCSB a pus in vanzare, in urma cu o luna cand inca era in preliminariile competiitilor europene, abonamentele pentru noul sezon. Din acel moment si pana in prezent, FCSB a reusit sa vanda doar 42 de abonamente, noteaza gsp.ro.

Cifra este una ireal tinand seama de faptul ca echipa lui Dica este in continuare, cel putin la nivel declarativ, cel mai iubit club din Romania. Cu alte cuvinte, FCSB a reusit sa vanda in medie 1,5 abonamente pe zi. Dunarea Calarasi, echipa nou promovata in prima liga, a vandut deja 360 de abonamente, de aproape 8 ori mai mult decat echipa lui Becali.

Craiova conduce in acest top cu 7.000 de abonamente vandute. Pe locul 2 se afla CFR Cluj, cu 2.600, in timp ce Viitorul (1.250) este pe locul 3. De altfel, FCSB este singura echipa care emite abonamente care nu a trecut de pragul de 100 pana acum.