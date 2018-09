Lacatus vrea unul dintre cei mai iubiti jucatori ai FCSB-ului la Steaua Armatei: "Mi-a placut foarte mult de cand juca acolo"

Lacatus vrea sa-l transfere pe Chipciu in Ghencea, cand Steaua Armatei va ajunge in Liga I.

Chipciu va avea 32 de ani in 2021, cand Steaua Armatei poate ajunge in prima liga. Chipciu a jucat pentru stelisti cu 7, numarul facut celebru in Ghencea de Lacatus.



"Chipciu este unul dintre ei! Este jucatorul care, de cand a jucat la FCSB, mie mi-a placut foarte mult", spune Lacatus.



Steaua Armatei si-a prezentat echipamentul cu care vrea sa promoveze.

"Suntem Steaua si in aceasta liga trebuie sa defilam! Trebuie sa defilam de fapt pana in Liga I", spune atacantul Andrei Predescu.

In 2020 va fi gata si noua arena din Ghencea.

"Acum, asteptam stadionul cel nou sa jucam pe el in Liga I", spune si Horia Matei.