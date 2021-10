Leo Grozavu, despre venirea la FCU Craiova: „Eu îmi doresc să fac performanță!”

Înfrângerea cu Universitatea Craiova, 0-2, din etapa a 11-a, a fost decisivă pentru soarta lui Adrian Mutu pe banca echipei patronate de Adrian Mititelu. Antrenor a fost demis de la clubul din Bănie, iar acum familia Mititelu caută un nou tehnician.

Pe lângă Marius Șumudică, familia Mititelu mai are o altă variantă. Leo Grozavu, fostul antrenor al lui Sepsi OSK, este pe lista scurtă a conducerii de la FCU Craiova.

Însă Grozavu neagă orice discuție cu clubul din Bănie și anunță că numai într-un caz special ar începe o nouă aventură, după despărțirea recentă de gruparea din Sfântu Gheorghe.

Grozavu: „Nu depinde de mine, depinde de cei care ofertează”

„Nu, chiar nu am fost căutat de FCU Craiova. Am auzit ceva, dar nu cunosc nimic. E mult prea proaspătă despărțirea de un club. De la Sepsi am plecat cu capul sus, au fost numai lucruri pozitive, cel puțin din punctul meu de vedere. E nevoie de puțină relaxare psihică, e foarte greu să iei echipe în timpul campionatului. Fiecare antrenor își construiește lotul, are altă filosofie.

Depinde. Știu că e un oraș care respiră fotbal (n.r. - Craiova). Știu că e un oraș cu ambiții mari, prin ambele echipe. Eu, personal, îmi doresc să fac performanță, mi-am dorit să văd dacă pot merge la nivelul superior. Dar nu depinde de mine, depinde de cei care ofertează, cum văd ei fotbalul”, a declarat Leo Grozavu la digisport.

După 11 etape scurse, FCU Craiova se află pe locul 13 în campionat, cu doar 9 puncte.