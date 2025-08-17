Din postura de echipă gazdă pe Arena Națională, Rapid primește vizita lui FCSB într-un stadion care se anunță plin. Mai sunt extrem de puțin bilete puse la vânzare, iar asta nu înseamnă decât că va fi o atmosferă incendiară la derby-ul etapei #6.



Partida dintre echipa de sub Podul ”Grant” și campioana României va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Marian Iancu e optimist înainte de Rapid - FCSB: ”Am un sentiment, un vibe bun, FCSB nu câștigă azi”



Marian Iancu, fost patron la Poli Timișoara și rapidist convins, e sigur de faptul că trupa pregătită de Costel Gâlcă nu va pierde duminică seară împotriva grupării roș-albastre.



”Azi ne bucurăm, e zi de meci. Un meci important și în economia campionatului, și pentru sufletele noastre, dar și pentru orgoliile noastre. E evident că ne dorim victoria. Dar și dacă va fi egal vom fi ancorați în drumul obiectivului.



Am un sentiment bun, am un vibe bun, asta înseamnă că Rapidul ne va bucura diseară”, a spus Marian Iancu într-un clip postat pe Facebook, cu descrierea: ”Rapid joacă și nu pierde, iar FCSB joacă azi și nu câștigă”.

