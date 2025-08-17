Marian Iancu e optimist înainte de Rapid - FCSB: ”Am un sentiment, un vibe bun, FCSB nu câștigă azi”

Rapid - FCSB este duminică seară în etapa #6 din sezonul regulat al SuperLigii României.

Din postura de echipă gazdă pe Arena Națională, Rapid primește vizita lui FCSB într-un stadion care se anunță plin. Mai sunt extrem de puțin bilete puse la vânzare, iar asta nu înseamnă decât că va fi o atmosferă incendiară la derby-ul etapei #6.

Partida dintre echipa de sub Podul ”Grant” și campioana României va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Marian Iancu e optimist înainte de Rapid - FCSB: ”Am un sentiment, un vibe bun, FCSB nu câștigă azi”

Marian Iancu, fost patron la Poli Timișoara și rapidist convins, e sigur de faptul că trupa pregătită de Costel Gâlcă nu va pierde duminică seară împotriva grupării roș-albastre.

”Azi ne bucurăm, e zi de meci. Un meci important și în economia campionatului, și pentru sufletele noastre, dar și pentru orgoliile noastre. E evident că ne dorim victoria. Dar și dacă va fi egal vom fi ancorați în drumul obiectivului.

Am un sentiment bun, am un vibe bun, asta înseamnă că Rapidul ne va bucura diseară”, a spus Marian Iancu într-un clip postat pe Facebook, cu descrierea: ”Rapid joacă și nu pierde, iar FCSB joacă azi și nu câștigă”.

În clasament, Rapid se situează pe poziția a treia cu 11 puncte, fiind la o lungime în spatele lui UTA și la două de liderul Universitatea Craiova. Giuleștenii au bifat trei victorii și două remize până acum, în primele cinci etape din sezonul regulat.

FCSB, în schimb, are un start mai slab de campionat, mai ales că e angrenată și în cupele europene. Echipa lui Elias Charalambous are patru puncte după cinci etape, cu o victorie, un egal și trei înfrângeri înregistrate.

