Leo Grozavu, nervos după Farul - Sepsi 0-1. "Facem atâta tam-tam pentru o fază din minutul 49!"

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe s-a calificat miercuri seara în optimile de finală ale Cupei României, după 1-0 cu Farul Constanța.

Golul echipei lui Leo Grozavu a fost înscris de Bogdan Mitrea (51 - penalty). Faza din care centralul Radu Petrescu a acordat penalty l-a enervat la culme pe Gică Hagi, antrenorul dobrogenilor întrucât Ionuț Larie, căpitanul Farului, l-a faultat pe olandezul Lukassen în afara careului.

Leo Grozavu: "Nu a fost un meci de totul sau nimic"

Intrat în direct joi dimineața la Pro X, antrenorul Leo Grozavu și-a spus opinia:

"S-au pierdut calificări pe greșeli de arbitraj, meciuri de Campionat European, de Campionat Mondial!

Facem atâta tam-tam pentru o fază din minutul 49, din 16-imile Cupei. Nu a fost un meci de totul sau nimic, nu a fost o finală. Dacă vrem ca fotbalul românesc să crească, nu cred că ar trebui să vorbim atât de mult de arbitraj.

Mă aștept ca la meciul următor să sară toată lumea pe Sepsi, să fie luate decizii în compenstație. Oricum primim o groază de cartonașe galbene și suntem eliminați de pe bancă pentru nimic", a declarat Leo Grozavu, la Ora Exactă în Sport, de la Pro X.

Gheorghe Hagi: „Ei sunt VAR-ul!”

Antrenorul Farului, Gică Hagi, a reacționat dur la finalul partidei din 16-imile Cupei României.

„Meci frumos, așa cum am anticipat, cu un adversar caruia îi place să iasă la joc, cu ritm, cu intensitate. Ambele echipe am încercat, am avut ocazii și unii și alții. Au marcat un gol din 11 metri, care nu a fost, dar asta e. E realitatea, de ce să fiu supărat?

E realitate, nu poate să dea arbitrul de tușă penalty. Cu un metru afară, care e în semicerc și îl dă în careu. Eu nu vorbesc de vicieri de rezultat, nu am de ce, fotbalul se joacă 90 de minute. A fost o situație de joc foarte prost interpretată, decizii luate de arbitrul de tușă, dă el penalty, face el jocul. Centralul, dacă nu vede, te pui tu peste el? Sunt ei VAR-ul! Avem VAR-ul, arbitrii de tușă!

A fost un meci echilibrat, cu ritm foarte ridicat. Poate mai multă calitate ar trebui să avem, să fim mai iuți. Așa pot să zic și eu, prestația arbitrilor n-a mai fost la începutul reprizei secunde ca înainte. Ăsta e fotbalul, ce să facem? Mergem înainte, drumul e lung. Trebuie să o luăm de la capăt și să facem ce trebuie.

Mi-a zis toată lumea că a fost un metru în afara careului. Dacă nu e așa, îmi cer scuze public. În ce fotbal se dă penalty? A fost un metru, așa mi-au zis oamenii. S-a văzut și în seara asta că nu suntem mai puternici. Sunt alții mai puternici”, a spus Hagi la finalul meciului.