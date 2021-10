„E prima dată când văd așa ceva!” Gestul care l-a făcut pe Mititelu jr. să plece de la stadion! Ce i-a spus tatăl său + Detalii despre plecarea lui Mutu 

După înfrângerea suferită, conducătorii clubului și antrenorul Adrian Mutu au decis rezilierea amiabilă a contractului, iar anunțul a fost făcut oficial în cursul zilei de luni, prin intermediul unei postări pe contul de Facebook al echipei.

Adrian Mititelu jr. a vorbit despre decizia de a se despărți de fostul selecționer al naționalei de tineret a României, dezvăluind că au fost mai mulți factori care au condus la decizia comună. Pe lista finanțatorului de la FCU Craiova se află mai multe nume, iar acesta a confirmat discuțiile cu Marius Șumudică pentru o posibilă preluare a băncii tehnice.

„Sunt trist că s-a ajuns la acest moment, îmi pare rău că ne-am despărțit de Adrian Mutu. A fost un drum presărat și de ghinion, dar și de mai mulți factori extem de negativi, arbitraje și așa mai departe, culminând și cu jocul slab al echipei din ultimele etape.

Sunt convins că el va trece peste această experiență și îi va fi bine pe viitor, iar într-o zi va fi unul dintre cei mai mari antrenori ai României.

Nu a mai existat vreun gând să îl demitem pe Adi Mutu. E și pauza care urmează acum și ambele părți am ajuns la conclcuzia că e mai bine să ne despărțim, pe cale amiabilă. Sunt trist că nu am reușit cu Adrian Mutu, așa este în fotbal, e o presiune foarte mare la Craiova, împrejurarea ne-a forțat să începem de la capăt.

Într-adevăr există o discuție între mine și domnul Șumudică, dar nu e nimic concret deocamdată și nu voi da detalii”, a spus Mititelu jr. pentru Digi Sport.

„Nu m-am dus la meci să mă gândesc că-s victimă! E prima dată când văd așa ceva!”

Totodată, întrebat despre meciul de aseară și dacă a mers la stadion resemnat din cauza faptului că echipa sa nu era dată ca favorită, Mititelu jr. a oferit un răspuns sincer. El a vorbit și despre momentul în care a decis să plece de la stadion cu 10 minute înainte de fluierul de final, supărat în special de eliminarea lui Compagno.

„Vă dați seama că nu m-am dus la meci să mă gândesc că sunt sigur o victimă în fața celor de la CSU. Mă gândeam că putem să îi învingem și noi, normal că ei au plecat drept favoriți, dar la 1-0 speram că putem să învingem. Nu de aceea a plecat Adi Mutu.

Fac și eu apel la suporteri să aibă răbdare, dar cred că ar putea vorbi și Președintele României cu ei și tot nu ar avea răbdare. Așa suntem noi aici, suntem mai energici decât oamenii din restul țării, nu știu de ce, dar așa suntem nativi.

Am plecat supărat deoarece mi s-a părut incredibil cum s-a desfășurat repriza a doua, ne-au dat gol după o greșeală copilărească, Compagno roșu acolo e inexplicabil, după ce a luat el roșu am plecat pentru că am fost foarte supărat. Probabil a fost frustrarea lui că nu a evoluat așa cum și-a dorit, nu are nicio scuză. Nu am înțeles și e prima dată când văd la el asemenea gesturi”, a adăugat finanțatorul.

„Doar atât mi-a spus tata!”

Mititelu jr. a vorbit și despre ce i-a transmis tatăl său după înfrângerea în fața Craiovei lui Mihai Rotaru și a dezvăluit că Adrian Mititelu, aflat în închisoare, l-a încurajat.

„Nu poate să mai sune după ora 21, am vorbit azi. El e mai puternic decât mine, mi-a spus că e doar o bătălie pierdută, nu un război, mergem mai departe și pe viitor poate vor sta altfel lucrurile”, a spus acesta.

Mai mult, finanțatorul a dezvăluit că se consultă cu tatăl său în cazul oricărei decizii luate în ceea ce privește clubul, iar decizia finală îi aparține lui Mititelu.

„Bineînțeles că tata are ultima decizie în ceea ce înseamnă numirea și organizarea clubului, chiar dacă nu este în libertate. Avem nevoie de un antrenor care să organizeze echipa, experiența cred că ar putea ajuta, presiunea e foarte mare, iar un tehnician cu experiență ar putea gestiona mai bine situația.

Am avut foarte puțin timp la dispoziție și asta a fost strategia gândită de mine și de Adi. Văzând că suntem pe locul pe care suntem după atâtea etape, atunci înseamnă că am greșit. Orice jucător a fost adus cu acordul lui Adi”.