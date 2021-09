Leo Grozavu, reacție sinceră despre demiterea sa: ”Oboseală fizică și mentală”

Locul patru din sezonul precedent, Sepsi are parte de unul dintre cele mai slabe începuturi de campionat de la promovare. Echipa nu s-a regăsit în primele 10 etape, reușind să adune doar nouă puncte.

Conducerea a decis despărțirea de Leo Grozavu, antrenor ce a antrenat echipa în ultimii doi ani. În locul acestuia, ar putea veni Ladisau Boloni, existând discuții între conducerea covăsneană și antrenorul trecut ultima oară pe la Panathinaikos.

Leo Grozavu spune că a ajuns repede la un acord cu șefii clubului pentru rezilierea contractului.

"E exclus, din moment ce s-a anunțat rezilierea contractului. Nu mai are sens să vorbim despre o revenire. Am avut o discuție lămuritoare, am stat față în față și niciunul nu era sub influența alcoolului. Mi s-a spus că ar trebui să ne despărțim și asta a fost. Sunt lucruri normale pentru orice societate.

Asta este explicația principală. Am avut anul trecut un lut foarte bine închegat, gândit, stabilit de dinaintea de a începe campionatul. Am reușit să facem o pregătire bună cu toată lumea, un lot echilibrat și sigur că, cu ajutorul unei conjuncturi, ne-a propulsat.

Am pierdut mulți jucători importanți, achizițiile n-au fost la nivelul dorit, nu au fost adaptate. Am avut un început complicat, cu meciuri de Europa, oboseală. Accidentări, trei entorse de gleznă, jucători aduși târziu, nu i-am mai putut folosi.

”Lumea ne vedea ca pe o favorită la campionat”

A apărut o oboseală fizică și mentală din cauza meciurilor din 3 în 3 zile și n-am mai legat rezultatele. Acel retur din Europa ne-a bulversat puțin. Ne așteptam după tur să facem mai mult. Am întâlnit și o echipă puternică, nu de netrecut, dar nici noi n-am putut mai mult.

Trnava e acum lider, la egalitate cu Slovan Bratislava, ceea ce arată că n-am întâlnit o echipă oarecare. Anul trecut auzeam lumea că vedea Sepsi ca o mare favorită la campionat. În Europa, pentru noi era o performanță dacă treceam de primul tur. Totuși, pentru mine a fost un insucces.

Eu, pentru ce am făcut cu Sepsi, stau cu capul sus. Cred că am reușit să ducem echipa la un nivel superior. Ne-am consolidat în fotbalul românesc ca o echipă puternică, ca un grup puternic greu de învins de orice echipă. Am demonstrat pe parcursul ultimelor două sezoane, dar probabil pretențiile au fost mai mari față de ce am reușit să dăm noi. Din acest motiv s-a încercat o revigorare, ca de obicei în România... șocul electric.

Eu nu am resentimente, am plecat de peste tot cu capul sus. Știu ce am făcut profesional și ca relație umană. Sunt un perfecționist, pun mult suflet, de asta în anumite momente mă mai transform și eu, dar de fiecare dată păstrez limita la nivelul terenului.

Încă n-am semnat rezilierea. Din ce am înțeles, nici nu e mare grabă cu numirea unui nou antrenor. Din acest motiv, probabil nu s-a urgentat rezilierea. Am lucrat în toată această perioadă cu Ilyes, mi-a fost un colaborator de nădejde, dar trebuie să demonstrezi", a spus Leo Grozavu, la Digisport.