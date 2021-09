Leo Grozavu a tras primele concluzii după egalul cu Gaz Metan: ”Ne-au plecat 12 jucători în vară, e greu”

Revelația sezonului trecut nu trece prin cea mai bună perioadă. După 10 etape, trupa lui Leo Grozavu are doar nouă puncte, având un sezon mult sub așteptări. Leo Grozavu a în cercat să găsească explicații pentru egalul cu Gaz Metan.

"Mi-e greu să spun ceva. Ca să poți câștiga jocul, trebuie făcut ceva mai mult. Am avut controlul jocului, dar cred că în ultimii 20-30 de metri trebuia să fim mai curajoși, mai implicați.

Am avut în repriza a doua posesie foarte bună, am dus mingea în fața porții, dar ultima execuție ne-a lipsit. A fost marea ocazie a lui Ștefănescu, dacă transforma dădea o altă turnură jocului. N-a fost să fie, mergem înainte. Nu sunt multe de spus.

Am întâlnit o echipă foarte bine organizată, care nu s-a deschis absolut deloc. N-a încercat decât să ne blocheze, iar atunci când am scăpat nu am fost inspirați. E nevoie de mai multă inspirație și poate mai multă personalitate, mai mult curaj în ultimii 16 metri.

Atunci când ai un jucător solicitat la o echipă mai bună, pe un salariu mai bun, e greu să-l păstrezi. Ne-au plecat 12 jucători în vară, e foarte greu. Asta a fost. Unii au plecat pentru că nu i-am mai dorit.

Am încercat să facem ceva mai mult, să aducem jucători care să ridice nivelul, iar cei care au plecat din primul 11 au fost foarte greu de înlocuit. E nevoie de mult mai mult timp pentru a închega echipa. E nevoie de un ciclu de 6 luni pentru a ne omogeniza. E mult de lucru. Vom încerca de la etapă la etapă să scoatem mai mult de la fiecare joc", a spus Grozavu.