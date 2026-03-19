Iosif Rotariu (63 de ani) a susținut, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro, că jucătorii sunt principalii vinovați pentru situația de la FCSB.
Iosif Rotariu îi taxează pe jucătorii de la FCSB
Campioana din precedentele două ediții a ratat pentru prima oară play-off-ul. Mai mult decât atât, a debutat cu un semieșec în play-out: 0-0 pe Arena Națională contra codașei Metaloglobus.
Rotariu a subliniat că fotbaliștii de la FCSB au fost aroganți în sezonul regular, motiv pentru care au ajuns să evolueze în play-out.
„Acum după ce au ratat play-off-ul poți să spui că toată lumea e vinovată. Poți să găsești pe oricine responsabil.
Sunt aceleași persoane care sezonul trecut au câștigat campionatul. Patronul este cel care investește și a ținut la un nivel foarte ridicat standardele de salarizare la echipă. Domnul manager, Mihai Stoica, a fost mereu lângă echipă, dar cei mai importanți la fotbal sunt mereu jucătorii.
Rotariu: „A fost un pic de aroganță”
Eu cred că ei au avut o ușoară relaxare. Au crezut că o să câștige fiecare meci poate jucând la 70-75% din potențialul lor. Când s-au trezit în ultimele trei, patru etape deja era prea târziu. Cred că a fost un pic de aroganță și i-a costat pierderea play-off-ului” , a declarat Iosif Rotariu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.
- 10 trofee majore are în palmares Iosif Rotariu alături de Steaua: 5 Divizia A, 4 Cupe ale României și o Supercupă a Europei.
- 1986–1990 și 1997–1998 reprezintă intervalele în care a jucat Iosif Rotariu pentru Steaua București.
- 8 cluburi a strâns în CV-ul său de fotbalist profesionist Iosif Rotariu: Politehnica Timișoara, Steaua București, Galatasaray, Bakirkoyspor, CFR Timișoara, Kikinda, Extensiv Craiova și Bihor Oradea.
- 25 de selecții și un gol a adunat Iosif Rotariu pentru naționala României.