Iosif Rotariu (63 de ani) a susținut, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro, că jucătorii sunt principalii vinovați pentru situația de la FCSB.

Iosif Rotariu îi taxează pe jucătorii de la FCSB

Campioana din precedentele două ediții a ratat pentru prima oară play-off-ul. Mai mult decât atât, a debutat cu un semieșec în play-out: 0-0 pe Arena Națională contra codașei Metaloglobus.

Rotariu a subliniat că fotbaliștii de la FCSB au fost aroganți în sezonul regular, motiv pentru care au ajuns să evolueze în play-out.

„Acum după ce au ratat play-off-ul poți să spui că toată lumea e vinovată. Poți să găsești pe oricine responsabil.

Sunt aceleași persoane care sezonul trecut au câștigat campionatul. Patronul este cel care investește și a ținut la un nivel foarte ridicat standardele de salarizare la echipă. Domnul manager, Mihai Stoica, a fost mereu lângă echipă, dar cei mai importanți la fotbal sunt mereu jucătorii.

Rotariu: „A fost un pic de aroganță”

Eu cred că ei au avut o ușoară relaxare. Au crezut că o să câștige fiecare meci poate jucând la 70-75% din potențialul lor. Când s-au trezit în ultimele trei, patru etape deja era prea târziu. Cred că a fost un pic de aroganță și i-a costat pierderea play-off-ului” , a declarat Iosif Rotariu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.