Fostul mare fotbalist, Florin Răducioiu, a mărturisit că nu este surprins de situația cu care se confruntă FCSB în momentul de față, după ce echipa patronată de Gigi Becali a avut parte de un sezon execrabil și a ajuns în play-out.

Florin Răducioiu: ”Mă înjură fanii steliști acum!”

Totuși, Răducioiu este convins că FCSB va depăși acest moment și va reveni mult mai puternică în următorul sezon din Superliga și din Conference League, asta în cazul în care roș-albaștrii vor reuși să se califice la baraj în cupele europene.

”Nu m-a surprins, vă spun sincer, eu am și spus-o, mă înjură steliștii (n.r. fanii FCSB) acum, dar eu am spus-o acum două luni de zile. Am spus că nu credeam că FCSB se va califica în play-off, pentru că a fost un an negativ din toate punctele de vedere, s-a dovedit că așa a fost.

Nu am nimic cu FCSB, au câștigat doi ani la rând campionatul, au jucat foarte bine în cupele europene. Și echipele mari trec prin momente de criză, trec prin acest moment de criză.

Sunt convins că vor trece cu brio acest play-out, nu cred că vor avea probleme”, a spus Florin Răducioiu, conform AS.ro.