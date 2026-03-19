Dacă vor trece de Turcia, tricolorii se vor duela cu câștigătoarea partidei dintre Kosovo și Slovacia.

Mirel Rădoi: ”Avem multe probleme de rezolvat!”

La conferința de presă premergătoare meciului cu UTA Arad, Mirel Rădoi a fost întrebat dacă a discutat cu jucătorii de la FCSB despre posibilitatea ca o parte dintre ei să fie convocați la echipa națională pentru meciurile de baraj.

Mirel Rădoi crede însă că jucătorii roș-albaștrilor nu mai sunt de interes pentru selecționerul Mircea Lucescu având în vedere că echipa a avut un sezon mult sub așteptări.

”Nu am discutat, avem mai multe probleme de rezolvat aici. Dacă nu vor avea evoluții bune sau dacă nu vor avea evoluții în general, să joace, cred că va fi greu să prindă și lotul naționalei. Trebuie să fie concentrați aici ca să ajungă la echipa națională.

Nu decid eu, doar selecționerul, dacă va convoca jucători din play-out și de la ce echipe. Este doar responsabilitatea dânsului. Nu voi fi la Istanbul, avem antrenamente aici, trebuie să fim concentrați la ceea ce avem nevoie noi, la echipa de club, după să fim alături de echipa națională.

Experiența internațională putea să-i ajute și să se califice în play-off, dar n-au făcut-o. E clar că avem probleme. Deciziile majore sunt doar la selecționer, sper să fie foarte inspirat în ceea ce privește lotul pentru barajul cu Turcia”, a spus Mirel Rădoi la conferința de presă.