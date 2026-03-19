După debutul cu stângul, 0-0 contra ultimei clasate Metaloglobus, FCSB va primi vizita celor de la UTA Arad. Campioana speră să obțină o victorie care să o ducă pe prima poziție din play-out înaintea pauzei pentru meciurile echipelor naționale.

Mirel Rădoi refuză să vorbească despre viitorul său la FCSB

La conferința de presă premergătoare meciului cu UTA (vineri, ora 19:00), Mirel Rădoi a fost întrebat ce l-ar determina să rămână la FCSB și în sezonul următor, dar și care ar fi echipa din străinătate cu care are acordul verbal. Tehnicianul a refuzat să răspundă la ambele întrebări, spunând că este concentrat exclusiv la partida de mâine.

"Poate să apară orice (n.r - informații despre viitorul său). Eu n-am deschis televizorul decât la meciurile din cupele europene. În rest, n-am deschis niciun ziar. Cel mai important pentru mine e meciul cu UTA. Trebuie să vedem cum desfacem acel 4-4-2, 4-4-1-1 în propria jumătate, cu un Roman foarte disponibil, care joacă pentru Coman și Abdallah în spațiu. Astea sunt gândurile mele de foarte multe zile.

Trebuie să vedem care vor fi cei doi fundași centrali aleși de UTA. Cei 3 parcă au calități asemănătoare, dar la nivel de detalii au și ei anumite lucruri de care noi putem profita", a spus Mirel Rădoi, mutând atenția spre partida de vineri.

Mirel Rădoi: "Trebuie să câștigăm mâine pentru a fi pe primul loc înainte de pauză"

"Nu știu dacă UTA poate fi considerată principalul candidat pentru câștigarea play-out-ului. În această situație se mai află Farul și Botoșani. Orice echipă care are două victorii consecutive se va apropia de locurile 7-8.

Trebuie să câștigăm mâine pentru ca în perioada următoare, când e pauza pentru meciurile naționalelor, să putem să ne antrenăm liniștiți și să terminăm această pauză pe prima poziție", a mai spus Rădoi.