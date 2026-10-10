A rupt tăcerea după ce le-a arătat degetul fanilor FCSB: ”Au fost mesaje rasiste!”

Golul victoriei i-a aparținut lui Alexandru Stoian, care a marcat cu capul, la doar câteva minute după ce Habib Sylla a văzut ”roșu” direct pentru un fault asupra lui Korenica.

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Habib Sylla a reacționat după cartonașul roșu primit în a doua repriză cu FCSB, dar și după conflictul cu fanii roș-albaștrilor.

Sylla a ținut să își prezinte scuze în fața colegilor săi și a transmis că intrarea asupra lui Korenica nu a fost intenționată. În momentul în care a părăsit terenul, fundașul ivorian a intrat în conflict cu câțiva fani ai roș-albaștrilor și a făcut gesturi obscene către aceștia.

Sylla a dezvăluit că suporterii l-au jignit și i-au adresat mesaje rasiste.

”Trebuie să îmi prezint scuze în fața echipei, fiindcă mi-am lăsat colegii în inferioritate numerică. Trebuie să respect decizia arbitrului, care a decis că este cartonaș roșu. Atacul a fost la minge, dar am nimerit deasupra mingii. Nu a fost intenționat.

La ieșire, au început să mă insulte, m-au înjurat de mama. Au fost mesaje rasiste. Mi s-a strigat ceva legat de culoarea pielii, mi-au spus că nu este locul meu în fotbalul românesc”, a spus Sylla după meci.