Alexandru Stoian s-a convins de antrenorul Laurențiu Reghecampf: „E clar!” Reacția sa după FCSB - Oțelul

Puștiul-minune al roș-albaștrilor a remarcat la Reghecampf că este un antrenor cu o „aură” diferită și s-a arătat încântat că poate lucra cu tehnicianul pe care îl admira când era copil.
Reacția lui Alexandru Stoian după FCSB - Oțelul Galați 1-0
„Este un nou antrenor, e clar că are o altă aură! E clar că va fi mult mai bine. Nu prea am discutat cu Mister. Am fost la națională, acum m-am întors. Când am intrat, mi-a zis să dau gol. Era lucrată faza, dar era pentru Muhar centrarea.
Sunt fericit că am reușit să marchez. O să marchez cât vrea Dumnezeu. Nu e presiune mai mare când intru titular. Sunt fericit că Mister s-a întors. De mic mă uitam la meciurile Stelei. Cred că abia mă apucasem de fotbal”, a declarat Alexandru Stoian, la flash-interviu.
FCSB - Oțelul Galați, duel contând pentru etapa a 11-a din Superliga României, a fost transmis în format LIVE FOTO & TEXT pe Sport.ro.
Caseta meciului
- FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Dawa, Andre Duarte, Pădurariu – Muhar, O. Arad (Joao Paulo 56') – Miculescu, Cisotti (Gnahore 78'), Korenica (Politic 78') – Garita (A. Stoian 57'). ANTRENOR: Laurenţiu Reghecampf
- OŢELUL: Dur-Bozoancă – H. Sylla, Christopoulos, P. Iacob, Miguel Silva – A. Ciobanu (Paulino 80'), Rafael Brito (Aftene 90+1'), Pedro Nuno (C. Neicu 90+1') – Bordun (Bălănică 54'), Ze Turbo (Zator 54'), Patrick. ANTRENOR: Rui Duarte
- Cartonaşe galbene: O. Arad 14', V. Creţu 45' / H. Sylla 3', Bordun 47', Christopoulos 59'
- Cartonaş roşu: Habib Sylla (Oţelul Galaţi) 54'
- Arbitri: George Roman - Romică Bîrdeş, Raul Ghiciulescu
- Arbitri VAR: Sorin Costreie - Marius Omuţ
- A marcat: A. Stoian 65'
FCSB este pe locul 7, cu 15 puncte, în vreme ce Oţelul are 10 puncte, ocupând poziţia a 14-a.