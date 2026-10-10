Alexandru Stoian s-a convins de antrenorul Laurențiu Reghecampf: „E clar!” Reacția sa după FCSB - Oțelul

Puștiul-minune al roș-albaștrilor a remarcat la Reghecampf că este un antrenor cu o „aură” diferită și s-a arătat încântat că poate lucra cu tehnicianul pe care îl admira când era copil.

Reacția lui Alexandru Stoian după FCSB - Oțelul Galați 1-0

„Este un nou antrenor, e clar că are o altă aură! E clar că va fi mult mai bine. Nu prea am discutat cu Mister. Am fost la națională, acum m-am întors. Când am intrat, mi-a zis să dau gol. Era lucrată faza, dar era pentru Muhar centrarea.

Sunt fericit că am reușit să marchez. O să marchez cât vrea Dumnezeu. Nu e presiune mai mare când intru titular. Sunt fericit că Mister s-a întors. De mic mă uitam la meciurile Stelei. Cred că abia mă apucasem de fotbal”, a declarat Alexandru Stoian, la flash-interviu.