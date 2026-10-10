Alexandru Stoian s-a convins de antrenorul Laurențiu Reghecampf: „E clar!” Reacția sa după FCSB - Oțelul

Alexandru Stoian s-a convins de antrenorul Laurențiu Reghecampf: „E clar!” Reacția sa după FCSB - Oțelul Fotbal intern
Alexandru Hațieganu
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Alexandru Stoian (18 ani) a reacționat la finalul partidei FCSB - Oțelul Galați 1-0, în care a marcat golul decisiv. 

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FCSBSuperligaAlexandru StoianLaurentiu Reghecampf
Din articol

Puștiul-minune al roș-albaștrilor a remarcat la Reghecampf că este un antrenor cu o „aură” diferită și s-a arătat încântat că poate lucra cu tehnicianul pe care îl admira când era copil.

Reacția lui Alexandru Stoian după FCSB - Oțelul Galați 1-0

„Este un nou antrenor, e clar că are o altă aură! E clar că va fi mult mai bine. Nu prea am discutat cu Mister. Am fost la națională, acum m-am întors. Când am intrat, mi-a zis să dau gol. Era lucrată faza, dar era pentru Muhar centrarea. 

Sunt fericit că am reușit să marchez. O să marchez cât vrea Dumnezeu. Nu e presiune mai mare când intru titular. Sunt fericit că Mister s-a întors. De mic mă uitam la meciurile Stelei. Cred că abia mă apucasem de fotbal”, a declarat Alexandru Stoian, la flash-interviu. 

FCSB - Oțelul Galați 1-0

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FCSB - Oțelul Galați, duel contând pentru etapa a 11-a din Superliga României, a fost transmis în format LIVE FOTO & TEXT pe Sport.ro. 

Caseta meciului 

  • FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Dawa, Andre Duarte, Pădurariu – Muhar, O. Arad (Joao Paulo 56') – Miculescu, Cisotti (Gnahore 78'), Korenica (Politic 78') – Garita (A. Stoian 57'). ANTRENOR: Laurenţiu Reghecampf
  • OŢELUL: Dur-Bozoancă – H. Sylla, Christopoulos, P. Iacob, Miguel Silva – A. Ciobanu (Paulino 80'), Rafael Brito (Aftene 90+1'), Pedro Nuno (C. Neicu 90+1') – Bordun (Bălănică 54'), Ze Turbo (Zator 54'), Patrick. ANTRENOR: Rui Duarte
  • Cartonaşe galbene: O. Arad 14', V. Creţu 45' / H. Sylla 3', Bordun 47', Christopoulos 59'
  • Cartonaş roşu: Habib Sylla (Oţelul Galaţi) 54'
  • Arbitri: George Roman - Romică Bîrdeş, Raul Ghiciulescu
  • Arbitri VAR: Sorin Costreie - Marius Omuţ
  • A marcat: A. Stoian 65'

FCSB este pe locul 7, cu 15 puncte, în vreme ce Oţelul are 10 puncte, ocupând poziţia a 14-a.

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