OFICIAL Câți spectatori au fost prezenți la FCSB - Oțelul Galați pe Arena Națională

Câți spectatori au fost prezenți la FCSB - Oțelul Galați pe Arena Națională Superliga
Alexandru Hațieganu
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FCSB - Oțelul Galați, duel contând pentru etapa a 11-a din Superliga României, a fost transmis în format LIVE FOTO & TEXT pe Sport.ro. 

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Din articol

10.211 de spectatori (oficial) au fost prezenți la FCSB - Oțelul Galați, debutul celui de-al treilea mandat al antrenorului Laurențiu Reghecampf. 

A bătut vântul pe Arena Națională la FCSB - Oțelul Galați 

Arena Națională, cel mai mare stadion din România, are o capacitate de 55.634 de locuri.

Cu alte cuvinte, doar 18,4 % dintre locurile disponibile au fost ocupate de suporteri la duelul de sâmbătă seară. 

Imagini de la FCSB - Oțelul Galați

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Caseta meciului 

  • FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Dawa, Andre Duarte, Pădurariu – Muhar, O. Arad (Joao Paulo 56') – Miculescu, Cisotti (Gnahore 78'), Korenica (Politic 78') – Garita (A. Stoian 57'). ANTRENOR: Laurenţiu Reghecampf
  • OŢELUL: Dur-Bozoancă – H. Sylla, Christopoulos, P. Iacob, Miguel Silva – A. Ciobanu (Paulino 80'), Rafael Brito (Aftene 90+1'), Pedro Nuno (C. Neicu 90+1') – Bordun (Bălănică 54'), Ze Turbo (Zator 54'), Patrick. ANTRENOR: Rui Duarte
  • Cartonaşe galbene: O. Arad 14', V. Creţu 45' / H. Sylla 3', Bordun 47', Christopoulos 59'
  • Cartonaş roşu: Habib Sylla (Oţelul Galaţi) 54'
  • Arbitri: George Roman - Romică Bîrdeş, Raul Ghiciulescu
  • Arbitri VAR: Sorin Costreie - Marius Omuţ
  • A marcat: A. Stoian 65'

FCSB este pe locul 7, cu 15 puncte, în vreme ce Oţelul are 10 puncte, ocupând poziţia a 14-a.

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