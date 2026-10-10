10.211 de spectatori (oficial) au fost prezenți la FCSB - Oțelul Galați, debutul celui de-al treilea mandat al antrenorului Laurențiu Reghecampf.

A bătut vântul pe Arena Națională la FCSB - Oțelul Galați

Arena Națională, cel mai mare stadion din România, are o capacitate de 55.634 de locuri.

Cu alte cuvinte, doar 18,4 % dintre locurile disponibile au fost ocupate de suporteri la duelul de sâmbătă seară.