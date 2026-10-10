10.211 de spectatori (oficial) au fost prezenți la FCSB - Oțelul Galați, debutul celui de-al treilea mandat al antrenorului Laurențiu Reghecampf.
A bătut vântul pe Arena Națională la FCSB - Oțelul Galați
Arena Națională, cel mai mare stadion din România, are o capacitate de 55.634 de locuri.
Cu alte cuvinte, doar 18,4 % dintre locurile disponibile au fost ocupate de suporteri la duelul de sâmbătă seară.
Caseta meciului
- FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Dawa, Andre Duarte, Pădurariu – Muhar, O. Arad (Joao Paulo 56') – Miculescu, Cisotti (Gnahore 78'), Korenica (Politic 78') – Garita (A. Stoian 57'). ANTRENOR: Laurenţiu Reghecampf
- OŢELUL: Dur-Bozoancă – H. Sylla, Christopoulos, P. Iacob, Miguel Silva – A. Ciobanu (Paulino 80'), Rafael Brito (Aftene 90+1'), Pedro Nuno (C. Neicu 90+1') – Bordun (Bălănică 54'), Ze Turbo (Zator 54'), Patrick. ANTRENOR: Rui Duarte
- Cartonaşe galbene: O. Arad 14', V. Creţu 45' / H. Sylla 3', Bordun 47', Christopoulos 59'
- Cartonaş roşu: Habib Sylla (Oţelul Galaţi) 54'
- Arbitri: George Roman - Romică Bîrdeş, Raul Ghiciulescu
- Arbitri VAR: Sorin Costreie - Marius Omuţ
- A marcat: A. Stoian 65'
FCSB este pe locul 7, cu 15 puncte, în vreme ce Oţelul are 10 puncte, ocupând poziţia a 14-a.