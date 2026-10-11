Ce transfer a reușit FCSB! Gigi Becali dă din casă: „Reghe zice că e de Champions League”

La ieșirea de pe Arena Națională, Gigi Becali, prezent la meci, a vorbit despre Aymen Boutoutaou, jucător transferat de la FC Sochaux în vara acestui an.

Gigi Becali: „Reghe zice că e de Champions League”

Patronul roș-albaștrilor nu este convins de calitățile fotbalistului de bandă, însă Laurențiu Reghecampf pare să aibă mai multă încredere în francez.

„Degeaba zice Reghe, cu echipa asta n-ai cum să mergi pe locul 1, că n-ai cu cine. E posibil, că vine Drăguș, vine și Boutoutaou, că el zice că e de Champions League, mie nu mi s-a părut, dar e posibil! El zice că da. Și e posibil să avem cât de cât valoare, dar eu aduc jucători acum. Nu mai!”, a spus Gigi Becali.

Venit în iulie 2026, mutarea francezului a costat aproximativ un milion de euro. În actualul sezon, Boutoutaou a bifat 11 apariții în tricoul campioanei și a marcat două goluri.