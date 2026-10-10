Singurul gol al întâlnirii a fost marcat de Alexandru Stoian, în minutul 65, după o centrare a lui Valentin Crețu. FCSB a obținut astfel primul succes după cinci etape, iar intervenția lui Reghecampf, prin introducerea tânărului atacant, s-a dovedit decisivă.

Ilie Dumitrescu a remarcat în special agresivitatea echipei fără minge, disciplina și reacția jucătorilor după pierderea posesiei. Fostul internațional a apreciat și contribuția lui Crețu și Pădurariu.

Ilie Dumitrescu: „Sunt lucruri pozitive la FCSB în momentul de față”

„Din punctul meu de vedere, exista un plus la reacția fără minge: o echipă agresivă, un tonus superior, o echipă disciplinată. Pe faza ofensivă a mutat bine și foarte inspirat. La o fază fixă, a fost acolo o combinație la corner, ajunge mingea la Crețu, care trimite foarte bine o centrare șutată, iar Stoian înscrie. Este o victorie meritată. Și el (n.r. - Pădurariu) și Crețu au făcut un meci foarte bun în seara aceasta. Nici Miculescu, nici Korenica... foarte puțin. Lui Garita trebuie să îi aduci mingea acolo, să îl pui în valoare, iar Cisotti a avut o seară bună. Mi-a plăcut atitudinea, reacția când se pierdea mingea; încet-încet vom vedea și o consistență mai bună la faza ofensiva. Sunt lucruri pozitive la FCSB în momentul de față”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

După victoria cu Oțelul, FCSB ocupă locul 7 în clasament, cu 15 puncte. Gălățenii au 10 puncte și se află pe poziția a 14-a.