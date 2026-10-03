Florentin Petre (50 de ani) este secundul lui Zeljko Kopic la Wieczysta Cracovia, dar urmărește atent tot ce se întâmplă în fotbalul românesc.

Fostul campion al României cu Dinamo anticipează evoluții bune pentru FCSB după ce Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a preluat echipa.

Florentin Petre crede că FCSB a făcut o mișcare bună cu Reghecampf

În această perioadă, Gigi Becali l-a readus pe ultimul antrenor care a reușit să califice echipa în UEFA Champions League. Pentru ”Reghe”, acesta este al treilea ”mandat” la cârma FCSB-ului.

„Pentru mine, este un lucru bun. A câștigat campionate, din FCSB a făcut o echipă de elită, a mers în cupele europene, campionatul românesc a câștigat foarte mult prin venirea lui. Cu siguranță FCSB-ul se va ridica”, a spus Florentin Petre, la ”VOYO SPORT LIVE”.

Antrenorul va debuta pe 10 octombrie pe Arena Națională, cu Oțelul Galați, iar în această perioadă lucrează la baza FCSB-ului cu jucătorii pe care îi are la dispoziție.

Reghecampf, un antrenor care a scris istorie la FCSB

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a pregătit-o pe FCSB în alte două mandate: mai 2012 - mai 2014 și decembrie 2015 - mai 2017.

În prima sa perioadă, Reghecampf a cucerit de două ori Liga 1, o dată Supercupa României și o dată Cupa Ligii. A ajuns până în optimile Europa League, unde a fost eliminat de Chelsea, și s-a calificat în grupele Champions League.

Mandatul secund al tehnicianului a fost lipsit de trofee și a adus doar o calificare în faza grupelor din Europa League.