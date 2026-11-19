CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă fără drept de apel de echipa maghiară NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz, cu scorul de 104-73 (29-19, 29-21, 21-21, 25-12), miercuri seara, în deplasare, în Grupa B a competiţiei de baschet masculin FIBA Europe Cup.

NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz - CS Dinamo Bucureşti 104-73

Dinamo a suferit a cincea înfrângere consecutivă în competiţie şi nu mai are şanse de calificare în faza următoare.

În meciul de la Szolnok, Dinamo a condus doar 13 secunde, restul timpului aparţinând echipei gazdă, care s-a impus la o diferenţă de 31 de puncte.

Nandor Kuti, cu 15 puncte, şi Derrick Marks, cu 10 p, 3 recuperări, s-au evidenţiat de la Dinamo.