CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă fără drept de apel de echipa maghiară NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz, cu scorul de 104-73 (29-19, 29-21, 21-21, 25-12), miercuri seara, în deplasare, în Grupa B a competiţiei de baschet masculin FIBA Europe Cup.
NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz - CS Dinamo Bucureşti 104-73
Dinamo a suferit a cincea înfrângere consecutivă în competiţie şi nu mai are şanse de calificare în faza următoare.
În meciul de la Szolnok, Dinamo a condus doar 13 secunde, restul timpului aparţinând echipei gazdă, care s-a impus la o diferenţă de 31 de puncte.
Nandor Kuti, cu 15 puncte, şi Derrick Marks, cu 10 p, 3 recuperări, s-au evidenţiat de la Dinamo.
Cei mai buni de la învingători au fost Khalil Brantley, cu 19 p, 3 rec, 4 pase decisive, Boris Krnjajski, cu 16 p, 5 rec, 6 pd, Chevez Goodwin, cu 16 p, 6 rec, Anthony Charles Ferguson Jr, cu 14 p, 5 rec, 5 pd, Auston Barnes, cu 14 p, 7 rec, 3 pd, Botond Cseh, cu 15 p, 7 rec, informează Agerpres.
În alt meci din grupă, marţi, FIATC Girona a pierdut acasă cu Coretec Oostende, scor 80-88. Joi va avea loc partida Patrioti Levice - Zastal Zielona Gora.
Dinamo va dispută următorul meci pe 8 decembrie, la Bucureşti, cu Coretec Oostende.
Clasamentul din grupa lui Dinamo
1. FIATC Girona 12 puncte
2. Coretec Oostende 12
3. Zastal Zielona Gora 10
4. NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz 10
5. Patrioti Levice 8
6. Dinamo 8
Primele două clasate se vor califica în faza următoare a competiţiei.
Cum a reacționat Dinamo
”BASCHET. FIBA Europe Cup, etapa 7. Final la Szolnok
NEXT. Derby-ul cu Steaua, vineri ora 18:00, Sala Dinamo” (CS Dinamo București)
”Scor final de la Szolnok.” (CS Dinamo Baschet)