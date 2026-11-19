Victor Pițurcă (70 de ani) a susținut că există un om de afaceri din zona arabă interesat să achiziționeze clubul „militar” de la Ministerul Apărării pentru 20.000.000 de euro.

Victor Pițurcă: „Trebuie să ne mișcăm, să putem să promovăm”

Potrivit fostului atacant al roș-albaștrilor, persoana respectivă așteaptă să primească un răspuns din partea conducerii MApN.

Pițurcă a dezvăluit, de asemenea, că Gigi Nețoiu și un investitor turc au vrut să cumpere Steaua, însă au considerat suma de 20.000.000 de euro mult prea mare.

„Da, există o șansă, cu cineva din afară. S-a schimbat ministrul. Nu știu, că deocamdată n-am reușit... S-a întors domnul Bachide, secretarul, și nu știu ce se întâmplă. Am vorbit cu domnul comandant acum o săptămână și ceva, mi-a spus că trebuie să vadă ce se întâmplă, dar nu mi-a mai dat niciun semn.

Dacă vor veni cei de afară, voi merge direct la ministru să vedem dacă vor sau nu vor. Problema e că ne ducem noi, generația noastră, și, dacă ne ducem noi, s-a cam terminat cu Steaua. Poate facem ca la Barcelona, cu socios, cei care iubesc Steaua, să investească, dar trebuie să ne mișcăm, să putem să promovăm. Dacă vom putea promova, vom putea să atragem și oameni cu bani.

Pițurcă: „Acum e cineva care e de acord”

Acum ceva timp, a fost Gigi Nețoiu, care are niște afaceri cu turci, cu niște panouri fotovoltaice. Dacă era Gigi Nețoiu primar, vedeai tu Bucureștiul cum era. X sau Y ce au în plus? Ce dacă nu are partid? Dacă e gospodar bun. Eu știu despre ce e vorba. Gigi Nețoiu s-a dus la Minister și a venit cu un investitor turc. Ce au zis cei care conduceau Ministerul? Că vând echipa, cu 20 de milioane, că vând palmaresul, culorile. N-au fost de acord.

Acum e cineva care e de acord, să vedem dacă mai vând. Trebuie o clauză, două, prin care această echipă să țină în continuare de Ministerul Apărării. E din afara României. E din țările arabe. Bani sunt mulți, dar vreau să văd realitatea. Ca ministru al Apărării, dacă reușești la Steaua, te ține minte lumea toată viața”, a declarat Victor Pițurcă, potrivit digisport.ro.

Steaua a promovat în Liga 2 în 2021, iar de atunci a obținut de două ori pe plan sportiv dreptul de a evolua în Superligă și o dată dreptul de a participa la barajul pentru primul eșalon.

„Militarii” au fost însă opriți de fiecare dată de forma de organizare a clubului de drept public. În primul eșalon al fotbalului românesc pot evolua doar cluburile de drept privat.