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Italienii au vorbit din nou despre un eventual transfer al lui Dennis Man la Lazio, informație oferită în premieră de jurnalistul Gianluca Dimarzio. Jurnaliștii de la CalcioNews24 susțin că directorul sportiv al lui Lazio Angelo Fabiani îl consideră o variantă concretă pe internaționalul român, însă transferul lui Dennis Man depinde, însă, de mai mulți factori.

Gennaro Gattuso ar fi încântat de o revenire a lui Man în Serie A, iar motivul ar fi faptul că fotbalistul român nu va mai avea nevoie de o perioadă de adaptare la campionatul Italiei, pe care îl cunoaște foarte bine. De altfel, calitățile lui Man pot aduce un plus de imprevizibilitate în ofensiva lui Lazio.

”Din punct de vedere tehnic, fostul jucător al Parmei ar reprezenta un transfer care s-ar integra imediat în campionatul Italiei. În perioada petrecută anterior în Emilia, Man și-a demonstrat capacitatea de a face diferența în meciuri prin viteza sa, abilitățile de dribling și implicarea activă în joc.

În sistemul tactic al lui Gennaro Gattuso, versatilitatea sa ofensivă ar oferi opțiuni valoroase pentru rotația jucătorilor în benzi, aducând un plus de imprevizibilitate atât în formula de start, cât și pe parcursul partidelor”, au scris jurnaliștii din ”Cizmă”.

Totuși, ca transferul lui Dennis Man la Lazio să se concretizeze, italienii spun că trebuie îndeplinită o condiție clară: ca Matteo Cancellieri să părăsească echipa.

”Timpul de joc al internaționalului român s-a redus considerabil, ceea ce a determinat clubul olandez să ia în calcul o plecare temporară a acestuia.

Pentru a evita eventualele constrângeri financiare și a respecta echilibrul bugetar al clubului, Angelo Fabiani ar putea propune o înțelegere sub forma unui împrumut cu opțiune de cumpărare. Aceasta ar reprezenta o soluție sustenabilă, însă realizarea transferului ar depinde în mare măsură de plecarea lui Matteo Cancellieri, mutare esențială pentru eliberarea unui loc și a unor resurse în compartimentul ofensiv”, au continuat italienii.

12 milioane de euro este cota de piață a lui Dennis Man

În cazul în care internaționalul român ar ajunge la Lazio sub formă de împrumut, jurnaliștii italieni spun că transferul definitiv s-ar concretiza doar dacă românul va reuși să demonstreze în minutele pe care le va primi din partea lui Gattuso în a doua parte a sezonului.

”Pe termen scurt, Dennis Man întrunește profilul ideal pentru a aduce experiență și un plus de prospețime în ofensiva formației Biancocelesti, fără a afecta imediat bugetul clubului. Evoluțiile sale de pe teren vor arăta dacă extrema română poate deveni o piesă importantă pe termen lung în proiectul lui Gattuso, justificând astfel o eventuală achiziție definitivă în vară.

Înainte de a face însă un pas concret, va fi nevoie de confirmarea disponibilității reale a celor de la PSV Eindhoven de a renunța temporar la jucător, dar și de a dorinței lui Lazio de a transforma un simplu interes într-o negociere concretă”, au conchis jurnaliștii de la CalcioNews24.

Dennis Man: ”Lucrurile nu merg foarte bine la PSV!”

După eșecul României la Zenica, în fața Bosniei, scor 1-2, Dennis Man a vorbit și despre problemele pe care le întâmpină la echipa sa de club.

”După cum ştiţi, echipa de club pentru mine… lucrurile de acolo nu merg foarte bine, nu am niciun gând, decât să mă antrenez, să fiu sănătos şi vedem ce va fi”, a spus internaționalul român.