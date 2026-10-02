În direct la VOYO Sport Live, jurnalistul Ion Alexandru a adus în discuție nevoia investițiilor în fotbalul românesc la nivelul de copii și juniori, remarcând totodată progresul mai multor cluburi.

Ion Alexandru: "Vlad Mihalcea a fost devastator la Cupa Hagi, dar s-a pierdut"

"E clar că Superliga nu oferă variantele cele mai bune pentru Gică Hagi, dar eu cred că la nivel de copii și juniori s-a investit mai mult în ultimii 5 ani decât în ultimii 20. Încet-încet, echipele puternice din București încep să înțeleagă ce înseamnă lucrul acesta. Rapid are o bază foarte bună, Dinamo se chinuie să își facă o bază acum. FCSB are și ea o bază foarte bună.

Mai vorbim de Farul, unde condițiile sunt la un nivel ridicat. Craiova începe să investească foarte mult în zona această și vrea să crească. Acum, depinde foarte mult de antrenorii care sunt acolo să îi facă pe acești copii de 14, 15, 16, 17 ani să facă pasul spre echipa mare.

Aici este momentul decisiv pentru acești fotbaliști. Sunt mulți jucători talentați care au fost la juniori, dar nu au știut să facă pasul ăsta și nu au avut cei mai buni sfătuitori, fie că a fost vorba de antrenori, părinți sau oricine altceva", a spus Ion Alexandru, la VOYO Sport Live.

Jurnalistul a comentat, oferind și un exemplu elocvent în acest sens - Vlad Mihalcea, acum în vârstă de 27 de ani, care semna cu FCSB la vârsta de 16 ani și era considerat un mare talent, inclusiv Gigi Becali stabilindu-i o clauză de reziliere în valoare de 50 de milioane de euro.

Mihalcea nu a confirmat, a jucat în doar 10 meciuri la FCSB, iar ulterior a mai evoluat pentru Academica Clinceni, FC Voluntari, U Cluj, Aerostar Bacău, Concordia Chiajna, Gloria Bistrița, CSU Alba Iulia, Câmpulung Muscel și KSE Tg. Secuiesc. În această vară, mijlocașul a semnat cu CSM Sighetu Marmației, formație din liga a treia.

"Îmi vine în minte acum un copil care a fost pur și simplu devastator la Cupa Hagi. Numele său este Vlad Mihalcea, de la Brașov, care era extraordinar, senzațional din punct de vedere tehnic. Și s-a lăsat din fotbal, din câte știu.

Mi se pare un exemplu foarte bun de copil la 16 ani. Era incredibil, a luat pe sus pe toată lumea la Cupa Hagi, după s-a transferat la o echipă mare din România și, cu toate astea, s-a pierdut", a mai spus Ion Alexandru.