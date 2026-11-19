SCM Universitatea Craiova a obţinut o victorie neaşteptată în deplasare cu Sporting Lisabona, scor 95-89 (26-23, 24-20, 13-18, 32-28), miercuri seara, în Grupa C a competiţiei de baschet masculin FIBA Europe Cup.

Sporting Lisabona - SCM Universitatea Craiova 89-95

Echipa din Bănie venea după trei meciuri consecutive pe teren propriu, în care a obţinut două victorii.

Lusitanii au dominat prima parte a meciului, după care medaliata cu bronz din sezonul trecut al Ligii Naţionale a preluat controlul şi a avut şi 11 puncte avans la un moment dat.

De la învingători s-au remarcat DeAndre Dishman, cu 18 puncte, 9 recuperări, Justin Gordon, cu 18 p, 7 rec, 3 pase decisive, Vlad Nistor, cu 15 puncte, Michael Chayron Durr, cu 12 p, 5 rec, Ronald Polite, cu 14 p, 3 rec, 10 pd.

”CE VICTORIE REUȘIM ÎN PORTUGALIA! 💙

LEII DIN BĂNIE CUCERESC LISABONA! 🔥”, a postat pagina oficială SCM Craiova.