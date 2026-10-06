Se bucură de două ori? Carlos Alcaraz, campion la Tokyo, în ziua în care Sinner a anunțat că nu mai joacă tenis până în 2027

„Nu mi-am găsit cel mai bun tenis, dar am găsit soluții bune. Am jucat cele mai importante puncte cât de bine am putut, iar asta contează cel mai mult, în cele din urmă,” a punctat Carlos Alcaraz pentru Tennis TV, analizându-și cu luciditate starea de moment.

Desprins cu break în față, în startul joculu, la 2-0 și 3-1, Lehecka a fost întors de Alcaraz, care s-a lăudat mai degrabă pentru soluțiile găsite în timpul jocului decât cu nivelul general al tenisului prestat.

Campion la Australian Open și Doha, în 2026, spaniolul Alcaraz a reușit o victorie în două seturi contra cehului Jiri Lehecka, scor 7-6, 6-4 , în ultimul act al competiției ATP 500 de la Tokyo.

Carlos Alcaraz a câștigat, la doar 23 de ani, cel de-al 27-lea titlu ATP al carierei.

După șapte luni fără titlu ATP, dar și patru luni de absență totală în circuit, Carlos Alcaraz poate construi în continuare pe drumul succesului, mai ales că nu îl va avea ca adversar pe rivalul Jannik Sinner, în ultimele săptămâni ale sezonului.

Jucătorul italian a anunțat că va rata ultima parte a stagiunii din nevoia de a-și prioritiza recuperarea după accidentarea suferită la genunchi.

Sinner nu va juca la Turneul Campionilor, după două trofee consecutive

În contextul dat, Carlos Alcaraz va beneficia de o șansă importantă în Turneul Campionilor, competiție în care nu ridicat trofeul, până acum.

„Împreună cu medicii, am decis că am nevoie de un tratament la genunchi, lucru care înseamnă că sezonul 2026 e, oficial, încheiat pentru mine.

Ultimii ani la Torino au fost superbi pentru mine, mi-au oferit multe sentimente frumoase, dar în acest an, lucrurile vor sta diferit,” a scris Jannik Sinner, într-un anunț făcut pe rețelele sociale.

Sinner și Alcaraz, câte un titlu de mare șlem în 2026

Jannik Sinner și Carlos Alcaraz au câștigat câte un titlu de mare șlem în 2026, la Wimbledon, respectiv Melbourne.

Alexander Zverev s-a impus pe zgura de la Roland Garros și pe hardul de la New York, apropiindu-și primele trofee majore din carieră.