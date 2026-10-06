Daniil Medvedev şi-a prezentat scuzele public după incidentul de la turneul ATP 500, de la Beijing, unde a fost descalificat după ce a lovit, accidental, un spectator, în față, la un schimb de mingi.

Reacția lui Daniil Medvedev după incidentul de la meciul cu Novak Djokovic

Luni, după semifinala cu Novak Djokovic, jucătorul rus Daniil Medvedev a venit la zona mixtă și a oferit un interviu, prezentându-și scuze pentru incidentul din timpul meciului.

În al doilea set al semifinalei cu Novak Djokovic, la scorul de 5-3 pentru sârb şi 15-15, Medvedev a încercat să retrimită o minge în terenul advers, însă, ajungând într-o poziţie dificilă, a trimis mingea în tribună, lovind un spectator direct în faţă.

Rusul a fost descalificat şi Djokovic s-a calificat în finală.

Daniil Medvedev: „Îmi pare nespus de rău pentru spectator”

„Îmi pare nespus de rău pentru spectator. Încerc să iau legătura cu el, dacă doreşte. Sper să-i pot cere scuze personal şi să văd cum se simte. A fost 100% un accident. Puteţi vedea că nu am lovit mingea din furie... Mingea se întorcea spre mine, aşa că am încercat să o lovesc oriunde, ca să nu iasă în afara terenului.

Când am văzut rezultatul, m-am simţit foarte rău pentru că, din nou, nu cred că am mai fost vreodată într-o situaţie ca asta. Cel mai important lucru este să fie bine, pentru că niciodată nu ştii în astfel de situaţii”, a declarat Medvedev, citat de news.ro.

Novak Djokovic: „Sunt sigur că Daniil nu a făcut asta intenţionat”

„Sunt puţin şocat... Eram la trei puncte distanţă de victorie. Nu am văzut ce s-a întâmplat. Îmi pare... rău pentru Daniil, pentru că ştiu exact cum e să fii descalificat într-un meci important.

Sunt sigur că Daniil nu a făcut asta intenţionat”, a spus Djokovic, care a suferit o soartă similară în optimile de finală de la US Open 2020, după ce a lovit neintenţionat un arbitru de linie în timp ce returna o minge.