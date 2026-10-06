Căpitanul naţionalei de fotbal a Argentinei, Lionel Messi, a transmis marţi un mesaj de mulţumire ţării sale, înainte de a disputa ultimul său meci în tricoul reprezentativei „Albiceleste” împotriva naţionalei statului Benin, o zi istorică ce marchează sfârşitul unei cariere de peste două decenii la echipa naţională, scrie EFE.

Lionel Messi, mesaj de recunoștință pentru Argentina

„Mulţumesc, Argentina!”, a scris Messi într-o postare pe Instagram Stories, însoţită de o fotografie în care sărută tricoul special pe care îl va purta la ultimul său meci internaţional.

Atacantul din Rosario va disputa al 208-lea său meci pentru Argentina, într-o partidă amicală împotriva Beninului, programată să înceapă marţi seara la ora 20:00 (ora locală, 23:00 GMT) pe stadionul Monumental din Buenos Aires - un meci pentru care toate biletele au fost vândute.

Ultimul antrenament

Messi a efectuat luni ultima şedinţă de antrenament alături de lotul Argentinei, cu puţin peste 24 de ore înainte de a încheia un capitol început în 2005, care a inclus câştigarea Cupei Mondiale din 2022 (Qatar), a trofeelor Copa America din 2021 şi 2024, precum şi a Finalissimei din 2022.

Porţile stadionului se vor deschide la ora 16:00 (ora locală, 19:00 GMT) pentru primirea suporterilor; evenimentul va include muzică, spectacole live şi apariţii ale unor invitaţi speciali, precum şi ale unor foşti colegi de echipă alături de care Messi a trăit marile triumfuri ale naţionalei.

Meciul încheie, de asemenea, o serie de trei partide amicale pentru Argentina, care a învins recent Bolivia cu 4-0 şi Burkina Faso cu 7-0 - meciuri pe care Messi le-a ratat, dar pe care selecţionerul Lionel Scaloni le-a folosit pentru a testa jucători noi şi variante tactice.

Beninul vine la acest meci după un egal (1-1) cu Burkina Faso şi o victorie (2-1) împotriva Mauritaniei în ultimele sale partide. Pentru "Gheparzi", meciul reprezintă, de asemenea, o ocazie specială, întrucât întâlnesc Argentina în premieră şi iau parte la momentul de rămas-bun al căpitanului Albiceleste.

„Este incredibil pentru noi; faptul că suntem aici reprezintă o oportunitate uriaşă”, a declarat căpitanul Beninului, Steve Mounie, subliniind şansa de a juca în ultimul meci al lui Messi.

Atacantul argentinian a debutat la echipa naţională de seniori pe 17 august 2005, într-un meci amical împotriva Ungariei. După mai bine de două decenii alături de „Albiceleste”, el a adunat 207 selecţii, 125 de goluri şi 68 de pase decisive - conform datelor furnizate de AFA - şi deţine recordul de goluri marcate pentru naţionala Argentinei.

Agerpres