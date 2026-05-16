Retrogradată acum un an în eșalonul secund, echipa patronată de Laszlo Dioszegi a revenit în Superliga după un singur sezon petrecut în Liga a 2-a.

În ultima etapă a play-off-ului, Sepsi OSK a remizat 1-1 cu Chindia Târgoviște, suficient cât să-i permită formației din Sfântu Gheorghe să obțină promovarea directă în prima ligă a României.

Ungurii au reacționat imediat după ce Sepsi OSK a revenit în Superliga României

Publicația maghiară Nemzetisport a consemnat performanța obținută de Sepsi: ”A revenit în prima ligă românească cu o remiză pe teren propriu”, au titrat ungurii.

”S-a terminat! Sepsi s-a întors în prima linie! Scorul a rămas 1-1, iar Sepsi a revenit în prima ligă după un an. Cele două echipe secuiești (n.r. Sepsi, Csikszereda) vor fi în prima divize românească”, a mai scris Nemzeti.

În Sepsi - Chindia, Nacho Heras a deschis scorul pentru gazde în minutul 56, iar Konstantinos Doumtsios a restabilit egalitatea în minutul 77.

Cum arată play-off-ul Ligii a 2-a