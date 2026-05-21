Sepsi OSK a reușit să revină în primul eșalon după un singur an în Liga 2. Echipa cu cel mai mare buget din eșalonul secund și-a asigurat matematic locul doi în ultima rundă, în timp ce Corvinul Hunedoara a promovat de pe primul loc.

Ovidiu Burcă o va antrena pe Sepsi și în Superligă

Cu mai mulți jucători experimentați în cadrul lotului, Ovidiu Burcă (46 de ani) a reușit să câștige lupta cu FC Voluntari pentru al doilea loc care asigură promovare directă. Pentru antrenor, aceasta este a doua promovare din carieră, după cea cu Dinamo din sezonul 2022-2023.

Performanța îi va aduce lui Burcă o prelungire a actualului contract pentru încă un sezon, anunță Attila Hadnagy, directorul sportiv al echipei, iar dacă echipa va evita retrogradarea directă în primul sezon de Superligă, atunci înțelegerea poate fi din nou prelungită.

„Ovidiu Burcă a avut un contract, dacă echipa promovează, se prelungește automat cu încă un an”, a spus Hadnagy, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Attila Hadnagy: ”Obiectivul? Locurile 10-12”

Cândva unul dintre cluburile cu pretenții din primul eșalon, Sepsi vrea să-și reconstruiască treptat statutul de echipă puternică în Superligă. După promovare, echipa din Sfântu Gheorghe plănuiește salvarea directă de la retrogradare, fără emoțiile unui eventual baraj.

„Pot să zic că suntem o nou-promovată, după ce am stat opt ani, am câștigat cupe, am jucat în Europa. ﻿Nu va fi ușor impactul cu Liga 1, nu avem un obiectiv foarte îndrăzneț în primul an, dar să fim și noi în primii 10-12, să fentăm barajul și, Doamne ferește, retrogradarea. Vedem, luăm pas cu pas”, a mai spus Hadnagy.

Sepsi OSK a retrogradat în Liga 2 în sezonul 2024/25, după ce în sezonul regular a terminat pe locul #7 cu 41 de puncte, la șase puncte distanță de locurile de play-off. În play-out echipa a avut o evoluție foarte slabă, terminând cu doar 26 de puncte, după o singură victorie, două remize și șase înfrângeri.