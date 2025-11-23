Farul Constanţa a încheiat la egalitate duminică, în deplasare, scor 2-2, cu Oţelul Galaţi, în etapa a 17-a din Superligă. Au marcat Conrado (31, p.) și Pedro (51) pentru Oțelul, respectiv Ișfan (18 p.) și Markovic (86) pentru Farul.

Reacțiile antrenorilor după Oțelul Galați - Farul Constanța 2-2

La finalul partidei, Cristi Sava, antrenorul din acte al „marinarilor” și secundul de facto al lui Ianis Zicu, s-a declarat mulțumit și cu un egal.

„A fost un meci pentru play-off. Noi suntem mulțumiți și cu un egal, chiar dacă voiam să câștigăm cele 3 puncte. Jocul a fost unul echitabil. Am avut și noi și ei faze de poartă. Am păstrat cele două puncte față de ei și suntem mulțumiți. Cred că a fost un meci frumos, cu faze de poartă de ambele părți.

Am avut o ocazie la 1-1, ne-au dat ei 2-1, meciul a fost împărțit. Eu zic că da, arătăm ca o echipă de play-off. Putem întoarce scorul la 2-2 dacă eram mai concentrați. În faza defensivă nu am stat cum trebuie, la meciul cu FCSB trebuie să fim mai atenți pe faza defensivă”, a spus Sava.

Laszlo Balint, nemulțumit de rezultatul final

De cealaltă parte, Laszlo Balint și-a exprimat dezamăgirea pentru că echipa sa, Oțelul Galați, a pierdut două puncte spre finalul confruntării.

„Simt dezamăgire și chiar frustrare, pentru că pierdem iar puncte pe final. În condițiile în care am primit niște goluri din niște faze care puteau fi gestionate mult mai eficient. Una peste alta, nu cred c-am făcut un joc foarte rău, dar e clar că cel puțin pe partea defensivă puteam fi mult mai buni, să stăm mai compacți.

Un punct câștigat împotriva Farului, e o luptă destul de ascuțită pentru locul 6. Noi trebuie să ne adunăm repede. Eu sunt bucuros că sunt anumite lucruri care se regăsesc în meci. Avem jucători capabili să interpreteze foarte bine ce propunem la antrenament. Uneori bine, alteori mai puțin.

Vedeți că din punct de vedere ofensiv au ieșit unele faze frumoase, dar defensiv am permis prea multe acțiuni adversarilor. Știți că nu comentez arbitrajul, am încercat să văd câteva situații legate de linia defensivă, cel puțin la golul doi, unde a fost o situație la limită. Nu-mi place să comentez arbitrajul, prefer să mă concentrez pe echipa mea”, a comunicat și Balint.

Echipele din Oțelul Galați - Farul Constanța 2-2