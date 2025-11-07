Liderul Superligii a cedat, scor 0-2, în fața Farului Constanța, într-un meci tranșat încă din prima repriză și marcat de o eliminare care l-a scos din minți pe Leo Grozavu. La final, antrenorul moldovenilor și-a vărsat năduful pe jucători, acuzându-i că erau deja cu gândul la pauza competițională.



Partida, prima a returului, s-a rupt repede. Vînă a deschis scorul cu o execuție fantastică, iar meciul s-a complicat definitiv pentru lider în minutul 37.



Atunci, Friday Adams a văzut direct cartonașul roșu pentru un fault în postură de ultim apărător, lăsându-și echipa în 10 oameni. Scenariul coșmarului a fost completat în prelungirile reprizei, când Larie a transformat un penalty (45+2), validat de VAR.



"Jocul s-a încheiat la acel roșu"



"Nu sunt multe de spus. S-a încheiat jocul la acel cartonaș roșu. Acea eliminare depășește sfera înțelegerii mele. Discut cu ei lucrurile astea, n-ai cum să... Și dacă marca Ișfan la acea fază, eu sunt convins că puteam întoarce, dacă rămâneam 11 contra 11.



Primul gol a fost cum a fost, un șut care se prinde la nu știu cât timp. Dar al doilea gol a fost un cadou, un penalty pe care nu era cazul să-l producem.



N-am fost în cea mai bună stare astăzi. Vine această pauză, toată lumea a privit-o ca pe o vacanță. Asta e, suntem FC Botoșani. Astăzi am pierdut în primul rând din cauza noastră, cu toate meritele pentru Farul", a spus Leo Grozavu.



Antrenorul și-a asumat o parte din vină pentru eșecul de la Ovidiu: "Sigur, e și vina mea că nu am putut să-i fac să înțeleagă că trebuie să jucăm întâi acest meci și după aceea să ne gândim la pauză".

