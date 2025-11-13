Răzvan Farmache încă mai joacă fotbal, deși a ajuns la vârsta de 47 de ani. Fostul fundaș dreapta în Liga 1 la Farul Constanța și Sportul Studențesc a povestit, în exclusivitate pentru Sport.ro, că încă mai intră pe teren la FC Urziceni, echipa din Liga a 4-a pe care a fondat-o.

Răzvan Farmache, fondator, antrenor și jucător la FC Urziceni

Farmache s-a confruntat, în ultima vreme, cu probleme de lot. La FC Urziceni, fotbaliștii nu sunt plătiți, motiv pentru care trebuie să muncească pentru a supraviețui.

Adăugând probleme precum suspendările și accidentările, devine greu să se adune chiar și o echipă de 11 fotbaliști. Spre exemplu, la ultima partidă, jucătorii de la FC Urziceni au fost 11, plus o rezervă de portar. Răzvan Farmache a spus pentru Sport.ro că, atunci când este nevoie, intră pe teren și își ajute formația.

Farmache: „În ultima vreme am intrat mai des”

„Acum noi am început destul de bine sezonul. Problema este că nu tot timpul ne strângem la meci pentru că apar diferite situații. Unii muncesc, alții mai au și alte lucruri de făcut. Cu accidentați și suspendați e greu. De exemplu, în ultima etapă, la Țărndărei am fost 11 inși toți. N-am avut aproape nicio rezervă. Am avut rezerva de portari de la juniori, atât!

(n.r. - În situații de genul acesta mai intri și tu pe teren să ajuți?) Da, am intrat de câte ori a fost nevoie. În ultima vreme am intrat mai des pentru că mi-am dorit să fim acolo sus. Ne-au plecat mai mulți jucători și am avut probleme pe anumite posturi. Și eu joc oriunde este nevoie, oriunde lipsește cineva”, a declarat Răzvan Farmache, în exclusivitate pentru Sport.ro.

de apariții și un gol a înregistrat Răzvan Farmache în Liga 1, postul său de bază fiind cel de fundaș dreapta. Rocar București, Sportul Studențesc, Farul Constanța, Ștefănești și FC Urziceni sunt cluburile din cariera sa.

Farmache a acordat, în exclusivitate pentru Sport.ro, un interviu în care a vorbit despre proiectul său personal, respectiv clubul din Liga a 4-a, FC Urziceni. La echipă are rolul de manager, antrenor și jucător la nevoie. Citiți întreaga poveste aici despre echipa care duce mai departe amintirea Unirii Urziceni.

Kazuyoshi Miura, deținătorul recordului pentru cel mai longeviv fotbalist din istorie

Japonezul Kazuyoshi Miura (58 de ani) este cel mai în vârstă jucător din istoria fotbalului. Miura evoluează în prezent ca atacant pentru Atletico Suzuka, grupa din liga a 4-a niponă. El se află la al 40-lea sezon din carieră!

Dincolo de borna impresionantă atinsă, Kazuyoshi Miura este al doilea golgheter din istoria Japoniei. A adunat 55 de goluri în 89 de selecții.

