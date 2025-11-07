CLASAMENT Oricine poate ajunge în play-off! Lupta se încinge după Farul - FC Botoșani

Oricine poate ajunge &icirc;n play-off! Lupta se &icirc;ncinge după Farul - FC Botoșani Superliga Farul - FC Botoșani / Foto Sport Pictures
Farul Constanța traversează o formă de invidiat, iar victoria cu FC Botoșani a propulsat clubul lui Gheorghe Hagi în zona de play-off.

Liderul FC Botoșani a cedat fără drept de apel pe terenul echipei Farul Constanța. "Marinarii" s-au impus cu 2-0, în prima etapă din retur.

Luptă încinsă pentru accederea în play-off

FC Botoșani va pierde locul 1 la finalul acestei etape, dacă Rapid va obține cel puțin un punct din duelul cu FC Argeș. Giuleștenii vor primi vizita nou-promovatei, sâmbătă, de la ora 20:30.

Farul Constanța a ajuns la trei victorii consecutive în Liga 1, astfel că ar putea încheia runda a 16-a pe locul 6. Băieții pregătiți de Ianis Zicu au acum 25 de puncte. Pe locul 7 se află Oțelul Galați, cu 22 de puncte.

În această rundă, Oțelul va înfrunta Petrolul Ploiești, în deplasare. În zona de play-off se mai află acum Rapid, Universitatea Craiova, Dinamo și FC Argeș. Din spate mai vin puternic Universitatea Cluj (locul 8) și FCSB (locul 9). Mai jos puteți vedea cum arată clasamentul complet din Liga 1.

Clasamente oferite de Sofascore

Programul complet al etapei cu numărul 16

  • Universitatea Cluj - Metaloglobus, scor 3-1
  • Farul Constanța - FC Botoșani, scor 2-0
  • Petrolul - Oțelul Galați, sâmbătă
  • Dinamo - FC Csikszereda Miercurea Ciuc, sâmbătă
  • Rapid - FC Argeș, sâmbătă
  • Unirea Slobozia - CFR Cluj, duminică
  • Universitatea Craiova - UTA Arad, duminică
  • Hermannstadt - FCSB, duminică
