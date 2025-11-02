Deși sibienii au condus cu 1-0, marcând chiar și după ce au rămas în inferioritate numerică, gălățenii au revenit spectaculos și au plecat cu toate punctele.



În urma acestui succes, Oțelul încheie turul pe locul 6, ultima poziție care asigură prezența în play-off, cu 22 de puncte. Cu toate acestea, antrenorul Laszlo Balint a surprins la finalul partidei și a temperat imediat entuziasmul.



"Lupta pentru locul 6 e foarte aprigă"



Tehnicianul, venit să reconstruiască echipa, refuză să viseze la play-off și cere concentrare maximă, avertizând asupra dificultății campionatului.



"Vreau să rămân ancorat în realitate. Acea luptă pentru locul 6 e foarte aprigă. Trebuie să tratăm fiecare meci cu mare seriozitate. Perspectiva imediată e să ne concentrăm pe următorul meci", a spus Balint.



Antrenorul a lăudat maturitatea echipei, dar a admis că Oțelul încă are probleme de rezolvat, în ciuda victoriei categorice.



"Am început foarte bine, am avut ocazii, dar apoi a urmat acel moment psihologic, cu eliminarea celor de la Hermannstadt şi golul marcat tot de ei. Avem aceste probleme pe fazele fixe. Cred că am controlat jocul cu autoritate, dar în superioritate. Echipa a dat dovadă de maturitate. Încheiem turul de campionat cu un număr bun de puncte şi de acum pregătim o nouă deplasare, cea de la Petrolul", a încheiat tehnicianul gălățenilor.

