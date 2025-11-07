Farul a învins clar liderul FC Botoșani, 2-0 la Ovidiu, într-un meci pe care l-a început în avantaj datorită unui eurogol al lui Ionuț Vînă, l-a continuat în superioritate numerică din minutul 37 și pe care a știut să-l închidă în partea a doua, când trupa lui Leo Grozavu nu a mai contat.

Constănțenii urcă, astfel, pe locul al șaselea, primul care duce în play-off, și îi oferă șansa Rapidului de a deveni lider solitar al Superligii în cazul unui succes în meciul de sâmbătă seară cu FC Argeș.

Cum și de ce au eșuat moldovenii la Malul Mării? Unde sclipește Zicu și de ce e mulțumit Hagi de ceea ce vede? Vânătorul devine rapid vânat După un tur de campionat cu lumini și umbre, în care a alternat momentele superbe de joc și victoriile mari cu căderi inexplicabile, Ianis Zicu a stabilit primul 11 standard, unul la care umblă doar în caz de nevoie urgentă. Foarte omogenă, fără problema jucătorului sub vârstă (rezolvată de Radaslavescu), Farul și-a creat o identitate proprie, bazată pe un fotbal ofensiv care vineri seară, într-un context favorabil, a fost pur și simplu prea mult pentru FC Botoșani. Dacă Zicu progresează de la etapă la etapă, Grozavu s-a prezentat la Ovidiu cu o capcană din care trebuie să iasă, cea a jucătorului Under 21, cu care s-a ales după accidentarea lui Narcis Ilaș. A preferat să renunțe la Mailat și Mitrov, a mizat pe tânărul Dumitru în linia de atac în speranța că Țigănașu și Adams le vor face față lui Grigoryan și Tănasă și, chiar dacă a început bine, cu o ocazie a lui Bodișteanu în secunda 28, tactica s-a dovedit falimentară. Redescoperit de Zicu, scăpat de presiunea cu care s-a confruntat la FCSB și la Craiova, Ionuț Vînă a continuat sezonul excelent și s-a îmbrăcat în autorul moral al victoriei în fața liderului cu execuția din minutul patru, când a pus mingea în vinclul porții lui Annestis, cu un stâng paralizant de la marginea careului de 16 metri. Nu trecuseră încă 300 de secunde când întreg planul tactic al lui Grozavu era dat peste cap de una dintre cele mai frumoase execuții pe care le-a văzut Superliga în ultimii ani. Și nu poate fi etichetată altfel, dacă și Hagi te aplaudă din tribune!



Același început, același final Venită la Ovidiu să joace fotbal, așa cum a făcut-o în majoritatea timpului, FC Botoșani a fost ațâțată de execuția fabuloasă a lui Vînă, a ieșit la joc în lipsa unei alte oportunități și, cu timpul, a reușit să mute centrul de greutate spre poarta lui Buzbuchi. Din nou, însă, socoteala din Moldova nu s-a potrivit cu cea din Dobrogea: Petro a ratat două șanse bune, Ișfan a scăpat pe contraatac, iar Adams l-a faultat din spate în preajma careului de 16 metri. Oaspeții au scăpat de penalty, o palidă consolare, pentru că lateralul dreapta a fost eliminat direct de Istvan Kovacs. Pe final de repriză, tot Vînă a jucat rolul omului responsabil cu focul de artificii, a driblat superb înainte să fie faultat în careu și Larie, calm de această dată de la 11 metri, a pus doi în dreptul constănțenilor. Cu zero în dreptul oaspeților și, mai important, cu o situație de 11 vs. 10 aproape imposibil de remediat de către Grozavu în lipsa unei soluții cu adevărat viabile pentru respectarea regulii Under 21. La pauză, tehnicianul liderului a încercat o revoluție, cu Pavlovic, Dumiter și Creț în locurile lui Țigănașu, Ongenda și Dumitru, dar cărțile fuseseră făcute, zarurile erau aruncate. Semne bune Farul are



Cum lui Zicu nu i-a luat mult să-și dea seama că singurul posibil pericol poate veni de la Sîrbu, avertizat cu galben în prima parte, apărătorul dreapta a rămas la cabine pentru a-i face loc lui Furtado și tânărul tehnician de pe banca "marinarilor" s-a asigurat că poate proteja un rezultat foarte bun obținut încă la pauză. Farul s-a comportat ca o echipă matură în partea a doua, a știut să țină jocul cât mai departe de propria linie de 16 metri, Tănasă, Ișfan și Grigoryan au avut ocazii de a închide meciul, le-au ratat, dar Hagi și spectatorii prezenți la meci pe o ploaie enervantă au putut sta liniștiți: singura șansă a oaspeților, născută după o greșeală flagrantă în apărarea gazdelor, a venit pe final, când Bordeianu nu l-a putut penaliza pe Buzbuchi dintr-o poziție bună. Farul - FC Botoșani s-a terminat 2-0, o victorie care nu a mai fost pusă sub semnul întrebării din momentul în care Larie a trimis mingea în poartă din penalty. Cu punctele de vineri seară, Zicu sare pe loc de play-off, are șapte puncte sub lider și poate visa la un sezon magic cu o trupă pe care a închegat-o rapid și care promite multe. De partea cealaltă, Grozavu are pe masă un caz greu de rezolvat, acela al jucătorului de regulă, și se pregătește de un meci infernal cu Dinamo, după pauza pentru meciurile echipei naționale.

