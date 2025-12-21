Aston Villa - Manchester United, LIVE pe VOYO, de la 18:30! Meci complicat pentru echipa lui Ruben Amorim

Aston Villa - Manchester United, LIVE pe VOYO, de la 18:30! Meci complicat pentru echipa lui Ruben Amorim Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Aston Villa - Manchester United se vede LIVE pe VOYO, de la ora 18:30.

TAGS:
Premier LeagueVoyoAston VillaManchester United
Din articol

Meciurile din Premier League se văd în exclusivitate pe platforma VOYO.

Aston Villa - Manchester United, LIVE pe VOYO, de la 18:30

Partida Aston Villa - Manchester United, din runda 17 de Premier League, va avea loc duminică, de la ora 18:30 și va putea fi urmărită în exclusivitate pe VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Aston Villa vine după victoria cu West Ham din runda trecută, scor 3-2, și se află pe locul trei în Premier League, la șase puncte de liderul Arsenal.

De cealaltă parte, Manchester United se află pe poziția a șaptea în clasament și vine după remiza spectaculoasă cu Bournemouth, scor 4-4.

Sir Alex Ferguson, replică neașteptată când a fost întrebat despre Manchester United

Sir Alex Ferguson prezice încă 10 ani fără titlu de campioană pentru Manchester United.

Sir Alex Ferguson, legendarul antrenor al echipei Manchester United, a declarat într-un interviu acordat agenţiei britanice Press Box că formaţia mancuniană va mai aştepta un deceniu până la un nou titlu de campioană.

Sir Alex Ferguson (83 de ani) a comparat dificultăţile întâmpinate de „diavolii roşii” cu seceta care a dus-o pe FC Liverpool spre trei decenii scurse fără titlu în Anglia. „Îmi amintesc de propria mea experienţă la Manchester United, pe vremea când Liverpool era la apogeul puterii.

Era un club fantastic, câştigând Cupa Campionilor de patru ori, dar după aceea le-a luat 30 de ani să câştige din nou titlul. Suntem în aceeaşi situaţie acum. Ar putea dura încă 10, poate chiar 11 ani, din cauza acestui ciclu. Trebuie să ne gândim cu atenţie la asta şi să ne asigurăm că recrutarea noastră este mai bună decât a fost până acum”, a spus fostul antrenor scoţian despre clubul din Manchester, aflat în prezent pe locul 6 şi la şapte puncte de podium în Premier League. Ultimul titlu al lui Manchester United datează din 2013.

Omul care a petrecut 27 de ani la conducerea echipei de pe Old Trafford a lăudat, de asemenea, „personalitatea bună” a lui Ruben Amorim, iar actualul tehnician al lui Manchester United a răspuns vineri la comentariile legendei Ferguson: „Înţelege fotbalul mai bine decât mine, în special fotbalul englezesc. Nu cred că ne va lua atât de mult să câştigăm campionatul şi nu ştiu ce antrenor va fi aici atunci. Dar cred sincer că putem lupta pentru titlu în anii următori”, a spus Ruben Amorim. News.ro

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cea mai lungă șosea din Europa se întinde pe 8.600 de kilometri până în Asia. Traversează 10 țări
Cea mai lungă șosea din Europa se &icirc;ntinde pe 8.600 de kilometri p&acirc;nă &icirc;n Asia. Traversează 10 țări
ARTICOLE PE SUBIECT
Cristi Chivu, &icirc;n pericol să răm&acirc;nă fără un star! Barcelona și 3 echipe din Premier League luptă pentru semnătura sa
Cristi Chivu, în pericol să rămână fără un star! Barcelona și 3 echipe din Premier League luptă pentru semnătura sa
Florin Gardoș a povestit la Play on Sport cum era Crăciunul &icirc;n Premier League
Florin Gardoș a povestit la Play on Sport cum era Crăciunul în Premier League
Newcastle - Chelsea 2-2! Remiză spectaculoasă &icirc;n Premier League pe VOYO
Newcastle - Chelsea 2-2! Remiză spectaculoasă în Premier League pe VOYO
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali, mesaj tăios pentru președintele Nicușor Dan pe tema unei legi controversate: &bdquo;Nu face ce vrea el&rdquo;
Gigi Becali, mesaj tăios pentru președintele Nicușor Dan pe tema unei legi controversate: „Nu face ce vrea el”
FC Hermannstadt - Petrolul Ploiești 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Duel pentru supraviețuire
FC Hermannstadt - Petrolul Ploiești 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Duel pentru supraviețuire
FCSB - Rapid, de la 20:00. Echipe probabile + cote la Derby + revenirea lui B&icirc;rligea. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom
FCSB - Rapid, de la 20:00. Echipe probabile + cote la Derby + revenirea lui Bîrligea. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom
&bdquo;Chiar nu știu ce să spun!&rdquo; Fostul coleg, șocat de prăbușirea lui Tavi Popescu: &bdquo;Nu se aștepta&rdquo;
„Chiar nu știu ce să spun!” Fostul coleg, șocat de prăbușirea lui Tavi Popescu: „Nu se aștepta”
&bdquo;Periată&rdquo; de fani, Camila Giorgi a reacționat categoric: &bdquo;Exagerat&rdquo;
„Periată” de fani, Camila Giorgi a reacționat categoric: „Exagerat”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Englezii anunță destinația lui Louis Munteanu: &bdquo;CFR a stabilit prețul&ldquo;

Englezii anunță destinația lui Louis Munteanu: „CFR a stabilit prețul“

Gest prostesc &icirc;n Tottenham - Liverpool, sub privirile lui Radu Drăgușin. Tot stadionul a huiduit

Gest prostesc în Tottenham - Liverpool, sub privirile lui Radu Drăgușin. Tot stadionul a huiduit

Vladislav Blănuță, atacat &icirc;n rafale &icirc;n Ucraina: &rdquo;Cum poți să fii at&acirc;t de prost?&rdquo;

Vladislav Blănuță, atacat în rafale în Ucraina: ”Cum poți să fii atât de prost?”

Ioan Ovidiu Sabău știe ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat cu Craiova la Atena: &rdquo;Cel mai potrivit cuv&acirc;nt&rdquo;

Ioan Ovidiu Sabău știe ce s-a întâmplat cu Craiova la Atena: ”Cel mai potrivit cuvânt”

Hansi Flick a explodat după gala FIFA The Best: Mi se pare incredibil, e o glumă!

Hansi Flick a explodat după gala FIFA The Best: "Mi se pare incredibil, e o glumă!"

Rapid vrea să-l transfere pe fostul jucător de la FCSB

Rapid vrea să-l transfere pe fostul jucător de la FCSB



Recomandarile redactiei
&bdquo;Chiar nu știu ce să spun!&rdquo; Fostul coleg, șocat de prăbușirea lui Tavi Popescu: &bdquo;Nu se aștepta&rdquo;
„Chiar nu știu ce să spun!” Fostul coleg, șocat de prăbușirea lui Tavi Popescu: „Nu se aștepta”
Florin Tănase a zis-o direct &icirc;nainte de derby-ul cu Rapid: &bdquo;Sunt cele mai ușoare meciuri&rdquo;
Florin Tănase a zis-o direct înainte de derby-ul cu Rapid: „Sunt cele mai ușoare meciuri”
Gigi Becali, mesaj tăios pentru președintele Nicușor Dan pe tema unei legi controversate: &bdquo;Nu face ce vrea el&rdquo;
Gigi Becali, mesaj tăios pentru președintele Nicușor Dan pe tema unei legi controversate: „Nu face ce vrea el”
Dragoste la prima vedere. Ionuț Stoica scrie despre un vis c&acirc;t un județ
Dragoste la prima vedere. Ionuț Stoica scrie despre un vis cât un județ
FC Hermannstadt - Petrolul Ploiești 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Duel pentru supraviețuire
FC Hermannstadt - Petrolul Ploiești 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Duel pentru supraviețuire
Alte subiecte de interes
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol &icirc;n Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, &icirc;n care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul low cost . Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
Joao Felix a plecat spre aeroport! Fanii sunt convinși că urmează transferul
Joao Felix a plecat spre aeroport! Fanii sunt convinși că urmează transferul
A prins un transfer de senzație &icirc;nainte de Rom&acirc;nia - Olanda! S-au plătit 44,5 milioane de euro
A prins un transfer de senzație înainte de România - Olanda! S-au plătit 44,5 milioane de euro
CITESTE SI
Rusia a pus capăt acordului militar &icirc;ncheiat cu Rom&acirc;nia &icirc;n 1994

stirileprotv Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

O bandă de hoți rom&acirc;ni a dat un tun de un milion de dolari &icirc;n Canada. Au jefuit zeci de magazine de haine

stirileprotv O bandă de hoți români a dat un tun de un milion de dolari în Canada. Au jefuit zeci de magazine de haine

Vladimir Putin: &rdquo;Europa va dispărea dacă nu cooperează cu Rusia&rdquo;

stirileprotv Vladimir Putin: ”Europa va dispărea dacă nu cooperează cu Rusia”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!