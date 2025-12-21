Gruparea roș-albastră va primi vizita formației din Grant duminică seară, în cadrul etapei cu numărul 21 din sezonul regulat al Superligii României. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.
În turul sezonului regulat, cele două cluburi s-au întâlnit tot pe Arena Națională, unde va avea loc și duelul din această seară. Atunci, tabela de marcaj a indicat 2-2 la capătul celor 90 de minute, pe un stadion plin de rapidiști.
Decizia de ultimă oră luată de rapidiști înaintea derby-ului cu FCSB
Galeria Rapidului, cunoscută pentru cântecele de susținere pentru echipa favorită, nu va cânta în primele cinci minute de pe Arena Națională. Suporterii au decis să țină un moment de reculegere, astfel, pentru victimele Revoluției din 1989.
Foto: Alexandra Costea / Corespondent Pro TV
EXCLUSIV Costel Pantilimon plăcut surprins de Rapid: „Îmi place mult cum lucrează Costel Gâlcă”
Pantilimon a fost impresionat de felul în care arată Rapidul sub comanda lui Costel Gâlcă. Fostul portar de la Manchester City a punctat faptul că există „liniște” la gruparea giuleșteană.
„Mie îmi place mult cum lucrează Costel Gâlcă, mi se pare că în momentul de față este liniște la Rapid, iar rezultatele au început să apară.
O să mai fie și înfrângeri, dar e normal pentru că nu este o echipă atât de puternică încât să câștige fiecare meci în parte, dar sunt acolo. Clubul arată altfel, clar că există o anumită disciplină”, a spus Costel Pantilimon în exclusivitate pentru Sport.ro.
Fostul portar a analizat și problemele de la FCSB și a concluzionat că sezonul slab al roș-albaștrilor vine pe fondul stagiunii trecute, care a fost încărcată pentru FCSB.
„De partea cealaltă, FCSB vine după un sezon foarte lung cu foarte multe meciuri, cred că acolo este o uzură psihică și locurile astea contează. Cred că o să își revină, pentru că important pentru ei este să prindă play-off-ul. Cred că după pauza de iarnă lucrurile vor arăta altfel”, a adăugat fostul portar de la Manchester City.