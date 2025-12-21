Gruparea roș-albastră va primi vizita formației din Grant duminică seară, în cadrul etapei cu numărul 21 din sezonul regulat al Superligii României. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



În turul sezonului regulat, cele două cluburi s-au întâlnit tot pe Arena Națională, unde va avea loc și duelul din această seară. Atunci, tabela de marcaj a indicat 2-2 la capătul celor 90 de minute, pe un stadion plin de rapidiști.



Decizia de ultimă oră luată de rapidiști înaintea derby-ului cu FCSB



Galeria Rapidului, cunoscută pentru cântecele de susținere pentru echipa favorită, nu va cânta în primele cinci minute de pe Arena Națională. Suporterii au decis să țină un moment de reculegere, astfel, pentru victimele Revoluției din 1989.

