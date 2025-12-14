Angelescu, scos din sărite după Rapid - Oțelul 0-2: „În ultimul timp nu i-au ieşit lucrurile”

Angelescu, scos din sărite după Rapid - Oțelul 0-2: &bdquo;&Icirc;n ultimul timp nu i-au ieşit lucrurile&rdquo; Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Oțelul s-a impus cu 2-0 în fața Rapidului, într-un meci din runda a 20-a din Superliga.

TAGS:
Rapidotelulalex dobreSuperliga
Din articol

Gălățenii au deschis scorul prin Nuno Pedro în minutul 17, iar Paul Iacob a realizat scorul final cu o execuție senzațională.

Chiar dacă Rapid a încercat să reducă din diferență pe final, dar apărarea Oțelului a rezistat, iar echipa lui Laszlo Balint a plecat cu toate cele trei puncte din Giulești. 

Victor Angelescu, despre forma slabă a lui Dobre: „Nu i-au ieşit lucrurile la fel” 

Victor Angelescu a vorbit după înfrângerea cu Oțelul, printre altele, despre forma salbă pe care o traversează Alex Dobre în ultimele meciuri.

Președintele și acționarul minoritar de la Rapid a recunoscut că jucătorul ofensiv nu mai dă același randament ca în startul sezonului, dar a explicat că se așteaptă de la ceilalți fotbaliști să iasă la rampă în partidele importante ale giuleștenilor.

  • Citește și: Derby FCSB - Rapid în mercato? Anunțul giuleștenilor despre ținta lui Gigi Becali

„Până acum Dobre a înscris pe bandă rulantă, golgheterul campionatului, a dat foarte multe goluri. În ultimul timp poate nu i-au ieşit lucrurile la fel ca la început. Nu cred că e normal să ne gândim că toată echipa trebuie să stea în Dobre şi Petrila.

Mai sunt şi alţi jucători care atunci când un jucător nu înscrie, trebuie să iasă ei la rampă. Nu putem să spunem că dacă Dobre nu înscrie un gol, nu câştigăm. Fotbalul se joacă în 11.”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.

În urma acestui rezultat, Oțelul a urcat pe locul șase în Superliga, în timp ce Rapid rămâne lider.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești înghețate
Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești &icirc;nghețate
ARTICOLE PE SUBIECT
Derby FCSB - Rapid &icirc;n mercato? Anunțul giuleștenilor despre ținta lui Gigi Becali
Derby FCSB - Rapid în mercato? Anunțul giuleștenilor despre ținta lui Gigi Becali
Jucătorul aflat pe &rdquo;lista neagră&rdquo; la Rapid, pe radarul revelației din Superliga: &rdquo;Putem face orice!&rdquo;
Jucătorul aflat pe ”lista neagră” la Rapid, pe radarul revelației din Superliga: ”Putem face orice!”
Angelescu, furibund după Rapid - Oțelul 0-2: Pur și simplu e bătaie de joc! A fost execrabil
Angelescu, furibund după Rapid - Oțelul 0-2: "Pur și simplu e bătaie de joc! A fost execrabil"
ULTIMELE STIRI
Petrolul Ploiești - U Cluj 0-1! O acțiune superbă a făcut diferența dintre victorie și eșec
Petrolul Ploiești - U Cluj 0-1! O acțiune superbă a făcut diferența dintre victorie și eșec
Crystal Palace - Manchester City 0-2, ACUM, pe VOYO! &bdquo;Cetățenii&rdquo; &icirc;și dublează avantajul
Crystal Palace - Manchester City 0-2, ACUM, pe VOYO! „Cetățenii” își dublează avantajul
Dinamo - Metaloglobus, de la 17:45. Capitolele la care &rdquo;c&acirc;inii&rdquo; lui Zeljko Kopic sunt numărul 1 &icirc;n Superligă! Echipele de start
Dinamo - Metaloglobus, de la 17:45. Capitolele la care ”câinii” lui Zeljko Kopic sunt numărul 1 în Superligă! Echipele de start
Moldova calcă pe urmele Rom&acirc;niei: reguli drastice pentru străini
Moldova calcă pe urmele României: reguli drastice pentru străini
Echipa lui Horațiu Moldovan, nimicită! Om eliminat și o ploaie de goluri
Echipa lui Horațiu Moldovan, nimicită! Om eliminat și o ploaie de goluri
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce mutare a făcut Dinamo: &bdquo;&Icirc;mi place mult!&rdquo;

Ce mutare a făcut Dinamo: „Îmi place mult!”

Antrenorul căutat cu disperare de Gigi Becali: I-am dat 100 de telefoane și nu &icirc;mi răspunde!

Antrenorul căutat cu disperare de Gigi Becali: "I-am dat 100 de telefoane și nu îmi răspunde!"

Gigi Becali, decizie fermă &icirc;n cazul lui Ștefan T&acirc;rnovanu: &bdquo;La prima discuție poate să plece&rdquo;. Prețul stabilit pentru portarul FCSB-ului

Gigi Becali, decizie fermă în cazul lui Ștefan Târnovanu: „La prima discuție poate să plece”. Prețul stabilit pentru portarul FCSB-ului

Semnează cu FCSB: Am vorbit deja. E un jucător fabulos!

Semnează cu FCSB: "Am vorbit deja. E un jucător fabulos!"

Ofertă pentru Mihai Stoica: &rdquo;Bani mai mulți dec&acirc;t la FCSB!&rdquo;

Ofertă pentru Mihai Stoica: ”Bani mai mulți decât la FCSB!”

Dennis Man, &icirc;nlocuit rapid &icirc;n a doua repriză din PSV - Heracles 4-3! Nota rom&acirc;nului

Dennis Man, înlocuit rapid în a doua repriză din PSV - Heracles 4-3! Nota românului



Recomandarile redactiei
&Icirc;i făcea Gigi Becali echipa și schimbările lui Cosmin Olăroiu? Dezvăluire din interiorul FCSB
Îi făcea Gigi Becali echipa și schimbările lui Cosmin Olăroiu? Dezvăluire din interiorul FCSB
Echipa lui Horațiu Moldovan, nimicită! Om eliminat și o ploaie de goluri
Echipa lui Horațiu Moldovan, nimicită! Om eliminat și o ploaie de goluri
Petrolul Ploiești - U Cluj 0-1! O acțiune superbă a făcut diferența dintre victorie și eșec
Petrolul Ploiești - U Cluj 0-1! O acțiune superbă a făcut diferența dintre victorie și eșec
Moldova calcă pe urmele Rom&acirc;niei: reguli drastice pentru străini
Moldova calcă pe urmele României: reguli drastice pentru străini
Marele regret al fostului goleador de la FCSB: &bdquo;Nu m-au lăsat nici măcar pe bancă. Am fost foarte trist!&rdquo;
Marele regret al fostului goleador de la FCSB: „Nu m-au lăsat nici măcar pe bancă. Am fost foarte trist!”
Alte subiecte de interes
Moștenirea pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Dorinel Munteanu &icirc;i spune &rdquo;pas&rdquo; echipei naționale: &rdquo;Sunt antrenorul Oțelului și punct!&rdquo;
Dorinel Munteanu îi spune ”pas” echipei naționale: ”Sunt antrenorul Oțelului și punct!”
Oțelul - Petrolul Ploiești 0-0. Gazdele au dominat, prahovenii au ratat o ocazie imensă &icirc;n finalul meciului
Oțelul - Petrolul Ploiești 0-0. Gazdele au dominat, prahovenii au ratat o ocazie imensă în finalul meciului
&Icirc;ncă un tricolor schimbă echipa &icirc;n această vară: Nu mai intră &icirc;n planurile clubului
Încă un tricolor schimbă echipa în această vară: "Nu mai intră în planurile clubului"
Meci mare făcut de Alex Dobre co. pe terenul lui FC Porto!
Meci mare făcut de Alex Dobre & co. pe terenul lui FC Porto!
CITESTE SI
Israelul critică Australia după atacul din Sydney. Netanyahu: &bdquo;A turnat gaz pe focul antisemitismului&rdquo;

stirileprotv Israelul critică Australia după atacul din Sydney. Netanyahu: „A turnat gaz pe focul antisemitismului”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de Rom&acirc;nia

stirileprotv Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de România

Un bărbat fără probleme de sănătate a suferit un AVC brusc. Obiceiul pe care &icirc;l avea zilnic și care i-a pus viața &icirc;n pericol

stirileprotv Un bărbat fără probleme de sănătate a suferit un AVC brusc. Obiceiul pe care îl avea zilnic și care i-a pus viața în pericol

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!