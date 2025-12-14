Angelescu, scos din sărite după Rapid - Oțelul 0-2: „În ultimul timp nu i-au ieşit lucrurile”

Chiar dacă Rapid a încercat să reducă din diferență pe final, dar apărarea Oțelului a rezistat, iar echipa lui Laszlo Balint a plecat cu toate cele trei puncte din Giulești.

Gălățenii au deschis scorul prin Nuno Pedro în minutul 17, iar Paul Iacob a realizat scorul final cu o execuție senzațională.

Victor Angelescu, despre forma slabă a lui Dobre: „Nu i-au ieşit lucrurile la fel”



Victor Angelescu a vorbit după înfrângerea cu Oțelul, printre altele, despre forma salbă pe care o traversează Alex Dobre în ultimele meciuri.

Președintele și acționarul minoritar de la Rapid a recunoscut că jucătorul ofensiv nu mai dă același randament ca în startul sezonului, dar a explicat că se așteaptă de la ceilalți fotbaliști să iasă la rampă în partidele importante ale giuleștenilor.

„Până acum Dobre a înscris pe bandă rulantă, golgheterul campionatului, a dat foarte multe goluri. În ultimul timp poate nu i-au ieşit lucrurile la fel ca la început. Nu cred că e normal să ne gândim că toată echipa trebuie să stea în Dobre şi Petrila.

Mai sunt şi alţi jucători care atunci când un jucător nu înscrie, trebuie să iasă ei la rampă. Nu putem să spunem că dacă Dobre nu înscrie un gol, nu câştigăm. Fotbalul se joacă în 11.”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.

În urma acestui rezultat, Oțelul a urcat pe locul șase în Superliga, în timp ce Rapid rămâne lider.

