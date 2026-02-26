Alex Chipciu nu a gustat deloc comentariile din spațiul public conform cărora „U” Cluj va rămâne în afara play-off-ului, printre ele numărându-se și opinia lui Gigi Becali, fostul său patron de la FCSB.

Alex Chipciu, replică în stilul său caractertistic pentru Gigi Becali

Chipciu și-a exprimat dezamăgirea pentru felul în care decurg lucrurile în România, regretând că anormalitatea a devenit normalitate, în cazul de față în cazul „războiului” declarațiilor înaintea meciurilor.

„Am încercat să evit astfel de declarații, să mă uit la ele. Cumva, cred că m-am obișnuit în stilul ăsta. Anormalitatea deja mi se pare normalitate și la un moment dat nu te mai afectează lucrurile astea. În România nu te mai afectează.

Nu vreau să mă gândesc la ele, să fiu conștient de ele și să încerc să caut un ideal în lucrurile care ar fi trebuit să fie în România, pentru că vedem asta în toată societatea noastră. De la politică, și fotbalul clar are legătură și el cu societatea, fiind implicată atât de multă lume.

Chipciu: „Anormalitatea a devenit normalitate în România și mai trist e că ne-am obișnuit și noi cu ea”

Așa, asta e viața. Asta e viața în România. Dacă iei să te compari cu campionatele din vest... Acolo nu vezi nicio declarație niciodată, vezi doar ce vorbesc antrenorii, jucătorii, după meciuri, cum au simțit antrenorii tactica pe care au avut-o.

La noi, am jucat cu CFR un meci foarte frumos din punctul meu de vedere și nu s-a apucat să se vorbească deloc despre fotbal, despre ce s-a întâmplat pe teren.

Așa cum am spus, din păcate, anormalitatea a devenit normalitate în România și mai trist e că ne-am obișnuit și noi cu ea”, a transmis Alex Chipciu, la conferința de presă premergătoare meciului „U” Cluj - Oțelul Galați de mâine, de la ora 20:00.