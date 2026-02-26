VIDEO Alex Chipciu, răspuns marcă înregistrată pentru Gigi Becali: „Anormalitatea a devenit normalitate în România”

Publicitate
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Alex Chipciu (36 de ani), căpitanul Universității Cluj, i-a dat replica lui Gigi Becali (67), după ce fostul său patron de la FCSB a scos „șepcile roșii” din calculele pentru play-off. 

TAGS:
alex chipciuAlexandru ChipciuU ClujGigi BecaliUniversitatea ClujFCSBSuperligaSuperliga Romaniei
Din articol

Alex Chipciu nu a gustat deloc comentariile din spațiul public conform cărora „U” Cluj va rămâne în afara play-off-ului, printre ele numărându-se și opinia lui Gigi Becali, fostul său patron de la FCSB.  

Alex Chipciu, replică în stilul său caractertistic pentru Gigi Becali

Chipciu și-a exprimat dezamăgirea pentru felul în care decurg lucrurile în România, regretând că anormalitatea a devenit normalitate, în cazul de față în cazul „războiului” declarațiilor înaintea meciurilor. 

„Am încercat să evit astfel de declarații, să mă uit la ele. Cumva, cred că m-am obișnuit în stilul ăsta. Anormalitatea deja mi se pare normalitate și la un moment dat nu te mai afectează lucrurile astea. În România nu te mai afectează. 

Nu vreau să mă gândesc la ele, să fiu conștient de ele și să încerc să caut un ideal în lucrurile care ar fi trebuit să fie în România, pentru că vedem asta în toată societatea noastră. De la politică, și fotbalul clar are legătură și el cu societatea, fiind implicată atât de multă lume.  

Chipciu: „Anormalitatea a devenit normalitate în România și mai trist e că ne-am obișnuit și noi cu ea”

Așa, asta e viața. Asta e viața în România. Dacă iei să te compari cu campionatele din vest... Acolo nu vezi nicio declarație niciodată, vezi doar ce vorbesc antrenorii, jucătorii, după meciuri, cum au simțit antrenorii tactica pe care au avut-o. 

La noi, am jucat cu CFR un meci foarte frumos din punctul meu de vedere și nu s-a apucat să se vorbească deloc despre fotbal, despre ce s-a întâmplat pe teren. 

Așa cum am spus, din păcate, anormalitatea a devenit normalitate în România și mai trist e că ne-am obișnuit și noi cu ea”, a transmis Alex Chipciu, la conferința de presă premergătoare meciului „U” Cluj - Oțelul Galați de mâine, de la ora 20:00. 

Gigi Becali a exclus-o pe „U” Cluj din lupta pentru play-off

Anterior, Gigi Becali a susținut că FCSB se va califica în play-off în dauna Universității Cluj. 

„Păi pe 'U' Cluj îi scoatem. Trebuie Galațiul să facă un egal cu ei și îi scoatem pe ei la meciurile directe. Da, meciul cel mai important este ăsta, Oțelul cu 'U' Cluj. 

E cel mai important pentru că e direct, adică dacă fac un egal suntem la mâna noastră după aia, nu mai avem treabă. Și atunci să se dea Dinamo la o parte cu FC Argeș” - au fost cuvintele lui Gigi Becali, la fanatik.ro

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Alex Chipciu, reacție în stil propriu după FC Botoșani - „U” Cluj 1-3: „Plângeam până la Cluj dacă luam bătaie”
Alex Chipciu, reacție în stil propriu după FC Botoșani - „U” Cluj 1-3: „Plângeam până la Cluj dacă luam bătaie”
Chipciu nu l-a iertat pe Cordea: "Eu n-aș vrea să fiu un astfel de fotbalist"
Chipciu nu l-a iertat pe Cordea: "Eu n-aș vrea să fiu un astfel de fotbalist"
Chipciu, ironie acidă la adresa lui Cordea după CFR Cluj – "U" Cluj: "Avea La Familia o melodie"
Chipciu, ironie acidă la adresa lui Cordea după CFR Cluj – "U" Cluj: "Avea La Familia o melodie"
Alex Chipciu nu își mai vede capul de atâtea calcule: ”Te gândești, faci combinații!”
Alex Chipciu nu își mai vede capul de atâtea calcule: ”Te gândești, faci combinații!”
Întrebat despre lupta la titlu, Alex Chipciu a fost sincer. Ce a spus despre FCSB
Întrebat despre lupta la titlu, Alex Chipciu a fost sincer. Ce a spus despre FCSB
ULTIMELE STIRI
Lovitură încasată de Barcelona: Frenkie de Jong, OUT!
Lovitură încasată de Barcelona: Frenkie de Jong, OUT!
„Sala de descărcare“: americanii amenajează un loc special pentru fetele care o iau razna!
„Sala de descărcare“: americanii amenajează un loc special pentru fetele care o iau razna!
Daniel Pancu intervine după ce l-a văzut arestat pe Gabi Matei: „Aș cere pedepse mari rău de tot”
Daniel Pancu intervine după ce l-a văzut arestat pe Gabi Matei: „Aș cere pedepse mari rău de tot”
Arabii îl regretă pe românul ieșit „la pensie“: „Mai bun decât Inzaghi!“
Arabii îl regretă pe românul ieșit „la pensie“: „Mai bun decât Inzaghi!“
Victor Angelescu anunță: ”I-am acceptat demisia și pleacă”
Victor Angelescu anunță: ”I-am acceptat demisia și pleacă”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
S-a stabilit tabloul optimilor din Champions League: PSG va avea un duel infernal! Când e tragerea la sorți

S-a stabilit tabloul optimilor din Champions League: PSG va avea un duel infernal! Când e tragerea la sorți

Juventus, eliminată dramatic de Galatasaray în prelungiri! Real Madrid și PSG și-au obținut biletele în optimile UCL

Juventus, eliminată dramatic de Galatasaray în prelungiri! Real Madrid și PSG și-au obținut biletele în optimile UCL

Kovacs a decis duelul PSG - Monaco din Champions League: eliminarea care i-a scos pe oaspeți din minți

Kovacs a decis duelul PSG - Monaco din Champions League: eliminarea care i-a scos pe oaspeți din minți

Denis Alibec, replică acidă pentru Gigi Becali: ”Procesul Etapei la Palat!”

Denis Alibec, replică acidă pentru Gigi Becali: ”Procesul Etapei la Palat!”

„Să rămân singur să joc fotbal?” Gigi Becali, reacție fermă după ce un titular a forțat plecarea de la FCSB

„Să rămân singur să joc fotbal?” Gigi Becali, reacție fermă după ce un titular a forțat plecarea de la FCSB

Mihai Stoica s-a răzgândit rapid. Cine e acum "cel mai bun jucător U21 din România"

Mihai Stoica s-a răzgândit rapid. Cine e acum "cel mai bun jucător U21 din România"



Recomandarile redactiei
Lovitură încasată de Barcelona: Frenkie de Jong, OUT!
Lovitură încasată de Barcelona: Frenkie de Jong, OUT!
„Sala de descărcare“: americanii amenajează un loc special pentru fetele care o iau razna!
„Sala de descărcare“: americanii amenajează un loc special pentru fetele care o iau razna!
Daniel Pancu intervine după ce l-a văzut arestat pe Gabi Matei: „Aș cere pedepse mari rău de tot”
Daniel Pancu intervine după ce l-a văzut arestat pe Gabi Matei: „Aș cere pedepse mari rău de tot”
Arabii îl regretă pe românul ieșit „la pensie“: „Mai bun decât Inzaghi!“
Arabii îl regretă pe românul ieșit „la pensie“: „Mai bun decât Inzaghi!“
Pierdere uriașă pentru FCSB: ”Unul dintre cei mai importanți jucători”
Pierdere uriașă pentru FCSB: ”Unul dintre cei mai importanți jucători”
Alte subiecte de interes
Alex Chipciu a spus cine a fost cel mai bun jucător al lui FCSB în prima manșă cu Sparta Praga: ”Mi-a rămas în cap!”
Alex Chipciu a spus cine a fost cel mai bun jucător al lui FCSB în prima manșă cu Sparta Praga: ”Mi-a rămas în cap!”
Verdictul lui Alex Chipciu înaintea duelului Sparta Praga - FCSB (LIVE de la 21:00 pe VOYO)
Verdictul lui Alex Chipciu înaintea duelului Sparta Praga - FCSB (LIVE de la 21:00 pe VOYO)
"Chiar sunt bătrân!" Chipciu, reacție savuroasă la meciul 300 în Superliga
"Chiar sunt bătrân!" Chipciu, reacție savuroasă la meciul 300 în Superliga
Alexandru Chipciu și cea mai mare frustrare din carieră: "Am dat cu piciorul!"
Alexandru Chipciu și cea mai mare frustrare din carieră: "Am dat cu piciorul!"
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
CITESTE SI
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO

stirileprotv Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO

Când scăpăm de frig. Meteorologii anunță o creştere spectaculoasă a temperaturilor. Zonele unde va fi cel mai cald

stirileprotv Când scăpăm de frig. Meteorologii anunță o creştere spectaculoasă a temperaturilor. Zonele unde va fi cel mai cald

Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după eliminarea rușinoasă din Liga Campionilor. „Nu are rost să discutăm”

stirileprotv Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după eliminarea rușinoasă din Liga Campionilor. „Nu are rost să discutăm”

Ce spun cetățenii din Republica Moldova despre unirea cu România, după afirmația facută de Maia Sandu | Sondaj IMAS

stirileprotv Ce spun cetățenii din Republica Moldova despre unirea cu România, după afirmația facută de Maia Sandu | Sondaj IMAS

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!