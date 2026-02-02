Cele două echipe și-au dat întâlnire luni seară în etapa cu numărul 24 din sezonul regulat al Superligii României. Partida dintre FC Botoșani și Oțelul Galați, care a închis runda, s-a încheiat la egalitate, iar ambele grupări au obținut câte un punct.

Ce a avut de zis Laszlo Balint după ce Oțelul a obținut un punct la Botoșani: ”Îl au pe unul dintre cei mai buni jucători”

După meci, Laszlo Balint, antrenorul gălățenilor, a explicat că este extrem de dificil să se marcheze la Botoșani, care are cea mai bună defensivă din campionat. Balint l-a remarcat pe Anestis, portarul formației dirijate de Leo Grozavu.

”Nu am făcut cel mai bun joc al nostru, dar asta și în condițiile jocului celor de la Botoșani. Știam că o să întâlnim o echipă agresivă, care practică acest joc foarte direct. Încearcă să pună presiune directă pe linia directă a adversarilor.

Ne-am fi dorit să creăm mai multe situații pe poartă. Dar am jucat pe un teren în care puține echipe au câștigat. Consider că acest rezultat e pozitiv, chiar dacă ne-am propus victoria. Avem un program greu, preocuparea noastră e să readucem nivelul de energie al băieților. Consumul de energie a fost foarte mare. Pe acest frig a fost greu să jucăm fotbal.

Să nu uităm că FC Botoșani are cea mai bună defensivă din campionat. E greu să îți creezi ocazii pe acest stadion, e și mai greu să marchezi. Anestis e unul dintre cei mai buni portari. Repet, un punct muncit. Trebuie să apreciem efortul ambelor echipe.

Aș vrea să mulțumesc organizatorilor, că terenul s-a prezentat în niște condiții aproape optime. E început de februarie, e iarnă. Trebuie să respectăm calendarul. Trebuie să ne gândim la ce avem de făcut, ne așteaptă o deplasare lungă pe terenul liderului”, a spus Laszlo Balint.

