Antrenorul echipei Oțelul Galați, Laszlo Balint, și-a exprimat dezamăgirea după ce formația sa a fost învinsă cu 2-0 de „U” Cluj, în etapa a treia a grupelor Cupei României, și a ratat calificarea în sferturile competiției.

Reacția lui Laszlo Balint după „U” Cluj - Otelul Galați 2-0

Balint a recunoscut că victoria „șepcilor roșii” a fost meritată și a subliniat că Oțelul este mai slabă decât era în luna decembrie.

Referitor la insinuările din spațiul public despre un blat în Oțelul - FCSB 1-4, antrenorul gălățenilor a susținut că sunt aberații și a preferat să nu comenteze detaliat.

„N-am venit aici să apărăm un 0-0. E frustrant pentru mine. Dacă în astfel de meciuri nu reușești să dai gol și iei gol la primul șut pe poartă, e greu să emiți pretenții. În a doua repriză, 'U' Cluj și-a scos argumentele valorice și victoria este incontestabilă.

În luna decembrie, eram într-o realitate, cu victorie în Giulești, pe loc de play-off. Acum, realitatea s-a schimbat. Suntem unde suntem în clasament, suntem eliminați din Cupă, ăștia suntem. Am pierdut patru jucători față de echipa din decembrie: Paulinho, Joao Paulo, Pedro Nuno și Zivulic (n.r.- suspendat). Trebuie să facem cumva să ne revenim la meciul cu Metaloglobus.

Laszlo Balint: „Eu nu o să fac ca alți antrenori”

Eu nu o să fac ca alți antrenori, să urlu pe la microfoane, să mă plâng de program, dar vreau să vadă lumea că noi suntem singura echipă care a jucat din trei în trei zile, restul au avut și patru zile între meciuri.

În actualul context, meciul cu Metaloglobus este capital pentru noi. Am făcut 1.700 de kilometri cu autocarul, la Botoșani, la Craiova, de la Craiova am venit direct cu autocarul. Noi după meciul de la Craiova ne-am culcat la ora 04:00 și duminică am jucat cu FCSB.

Balint: „Play-off-ul este o himeră pentru noi”

Nu e o scuză, dar este clar că posibilitățile clubului în acest moment… Dacă ne permiteam chartere, era clar că și din punctul de vedere al prospețimii am fi arătat altfel. Dacă ne permiteam dubluri pe posturi apropiate valoric, cum este Universitatea Cluj, eram altfel.

Play-off-ul este o himeră pentru noi, e clar că nu mai poate fi atins în acest moment. Obiectivul este să facem punctele necesare să ne menținem în prima ligă.

(n.r.- despre un potențial blat la Oțelul - FCSB 1-4) Am spus și înainte de meci. Nu comentez aberațiile. Prefer să mă las de fotbal decât să vorbesc de așa ceva”, a declarat Laszlo Balint, , la finalul partidei „U” Cluj - Oțelul.