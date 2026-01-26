Echipa pregătită de Laszlo Balint a primit vizita ”ciucanilor” la Galați, în etapa #23 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, Oțelul a bifat toate cele trei puncte după ce tabela de marcaj a indicat 3-0.



Laszlo Balint și-a explicat reacția din Oțelul - Csikszereda: ”Fantastic! E capabil să facă asta”



După meci, Laszlo Balint l-a lăudat pe Nuno Pedro, autorul unui gol fabulos marcat în minutul 9. În clipa în care a portughezul a semnat reușita, tehnicianul și-a pus mâna în cap (VEZI AICI).



”La 3-0 te relaxezi, dar băieții au stat foarte bine. Lucrurile au decurs așa cum ne doream și e o victorie pe deplin meritată. Nu știi ce se poate întâmpla (n.r. după ce a căzut nocturna), mai erau de jucat 10 minute, dar și prelungiri. Mai era și riscul de accidentare.



Fantastic, fantastic (n.r. despre Nuno Pedro). Este un jucător capabil de asemenea execuții. Mă bucur, este un jucător care respectă fotbalul. Are calități foarte bune, dar nu doar el merită aprecieri. Toată echipa merită aceste aprecieri”, a spus Laszlo Balint.



Patrick a deschis scorul în minutul 5 și a pasat decisiv în minutul 9 la golul de generic înscris de Pedro, care în actul secund a transformat un penalty în minutul 68.

