Meciul Oțelul Galați – UTA Arad , primul din etapa a 28-a, s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, un rezultat care nu avantajează nicio echipă. UTA ocupă locul 8 (42 de puncte), în timp ce Oțelul se află pe locul 9 (41 de puncte).

Nemulțumirea lui Laszlo Balint după Oțelul - UTA 2-2

La finalul partidei, Laszlo Balint, tehnicianul gălățenilor, a reclamat condițiile în care a fost nevoit să își pregătească elevii, fiind nemulțumit de faptul că Oțelul s-a antrenat în ultimele două zile într-un balon cu teren sintetic.

„Am avut atitudine, mentalitate. Băieții au crezut că putem câștiga, chiar dacă am început prost. Șansele sunt foarte mici la play-off. Cu 47 de puncte am fi la egalitate cu alte echipe. Trebuie să credem până la final. Trebuie să adunăm puncte, înainte de înjumătățire. UTA cu șase puncte are șanse mai mare decât noi să fie acolo.

Ei sunt cu problemele lor, noi cu ale noastre. Avem jucători cu probleme medicale, timpul este scurt. Să vedem cum reușim să ne antrenăm. Vedem cum o să găsim infrastructură. În ultimele două zile ne-am antrenat în balon și este foarte greu", a declarat Laszlo Balint, la flash-interviuri.

Echipele utilizate