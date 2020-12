BREAKING NEWS: Ar fi unic in ISTORIE! REVOLUTIA Romaniei in Anglia! Se face echipa de romani cu buget de 1 milion in Londra, se cumpara stadion si se anunta transferuri spectaculoase

Romanii sunt gata sa cucereasca Anglia cu un proiect fantastic!

Milionarul Stefan Voloseniuc (37 de ani) anunta investitii majore la FC Romania, echipa aflata acum in liga a 8-a engleza! In anii urmatori, FC Romania isi propune sa ajunga la peste un milion de euro buget si sa urce liga dupa liga, cel putin pana in divizia a 5-a! Planurile lui Voloseniuc sunt mari! Patron al firmei de constructii Sf. Stefan si investitor imobiliar, Voloseniuc vrea sa cumpere stadion pentru FC Romania in nordul Londrei, acolo unde locuiesc cei mai multi cetateni romani stabiliti in capitala Angliei.

Voloseniuc are si ambitii politice. E membru al Partidului Conservator din Anglia, aflat acum la putere, dar si candidat independent pentru un post de senator al diasporei la alegerile legislative din Romania, din weekend! Vremurile in care pleca de acasa cu 300 de euro imprumutati de la bunica sa par sa fie acum foarte departe.

"Sunt plecat de foarte mult timp de acasa, de prin 2002. Am fost in Portugalia, apoi am muncit in Franta, iar din 2007 sunt in Anglia. Am mai multe business-uri aici, am multe proiecte. Am crescut intr-o familie saraca, mi-am dorit mereu sa ma implic in societate, acesta a fost visul meu. Stiu foarte bine sa fii un om fara sprijin, sa nu fii reprezentat. Daca pot sa-i ajut pe altii, o fac! Vreau sa ajut comunitatea romaneasca, vreau ca ziarele sa scrie lucrurile bune pe care le fac romanii", spune Voloseniuc intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru www.sport.ro.

Suporter stelist in copilarie, Voloseniuc a decis in vara sa sustina FC Romania. Investitorul spune ca echipa 'tricolorii' din Londra au acum cel mai mare buget din serie si ca in scurt timp isi vor schimba obiectivele si vor lupta pentru promovare. Voloseniuc merge pe mana lui Ionut Vintila, omul care a fondat, antrenat si finantat FC Romania din anul infiintarii sale, 2006.

"Momentan, sunt doar sponsor. Poate o sa devin si actionar, depinde. Sa vedem cum va evolua si pandemia. Marea Britanie are deja un vaccin aprobat. E greu sa faci fotbal in conditiile de acum. Vrem sa ne facem un plan de business, sa aducem jucatori buni si din Romania, si din Bulgaria, dar si din Scotia sau Anglia. Vrem sa promovam. Am vazut ca o echipa din liga a 8-a a cazut cu Tottenham in Cupa Angliei. De ce sa nu reusim si noi in viitor asa ceva? Asa putem creste prestigiul echipei si al Romaniei", spune Voloseniuc.

FC Romania joaca acum pe stadionul din Cheshunt, localitate aflata in afara Londrei. In curand, echipa s-ar putea muta intr-o baza de lux! Se poarta negocieri pentru ca FC Romania sa aiba o casa a ei, dar si un proiect prin care sa se impuna la nivel national in Anglia!

"Copiii sunt cea mai importanta resursa a noastra. Trebuie sa dezvoltam comunitatea, sa ne pese de ei. Un succes al FC Romania ar fi un succes al tuturor romanilor din tra si din strainatate. S-ar vorbi peste tot despre ceea ce am face aici. Reprezentarea prin sport e o rampa de lansare extraordinara. De aia vrem stadionul, de aia incercam sa luam o baza unde sa ne dezvoltam si asa com creste clubul, pasiunea si increderea romanilor in ceea ce facem", e convins Voloseniuc.

Omul de afaceri nu se teme de efectele Brexitului asupra echipei de romani din Londra. La FC Romania e deschis pentru oricine! Prioritatea va ramane in continuare, insa, legatura cu jucatorii din tara.

"Vrem sa facem si o scoala, un loc unde sa-i atragem pe copiii romani, sa-i ajutam sa tina legatura cu identitatea lor. Vrem sa li se predea limba romana, chiar si in sistem after school, in weekenduri, nu conteaza. Dar e important sa nu ne pierdem identitatea. E un punct foarte important pentru generatiile viitoare, copiii sunt viitorul", spune Voloseniuc.

Investitorul n-a planuit sa intre in fotbal: "Nu m-am gandit sa fac pasul spre fotbal inainte de 40 de ani, dar situatia FC Romania era critica. Am vazut ce au facut, cum s-a zbatut Ionut Vintila, am zis sa-i ajut sa mearga mai departe."

"FC Romania are cel mai mare buget din liga", spune Voloseniuc, apoi detaliaza cum vede viitorul din punct de vedere economic la FC Romania: "Finantarea mea e de aproape 200 000 de euro, mai avem discutii si cu alti parteneri. In 2 ani, cred ca putem depasi 1 milion de euro. Daca semnam contractul cu baza sportiva, daca ne facem academia, eu cred ca bugetul va creste considerabil, ne vom dezvolta sanatos. Vrem sa ne facem un imn, un brand serios, sa trecem printr-o campanie care sa adune comunitatea in jurul nostru! Daca vom reusi ce ne propunem, va vorbi toata lumea despre noi. Iar FC Romania este, de fapt, Romania!"

Voloseniuc n-are timp sa se mai uite la fotbalul din Romania, dar viseaza sa revina acasa dupa ce-o va termina cu afacerile. Vrea sa-si investeasca pasiunea si banii in Bucovina, zona din care a plecat in lume acum aproape 20 de ani: "Poate o sa luam si de acolo o echipa, cine stie?! Dar, pana atunci, cred ca putem merge in liga a 5-a cu FC Romania! Ar fi fantastic sa auda toata lumea de noi si de ceea ce fac bine romanii in Anglia. Sa speram ca va fi un succes cu vaccinul si ca fotbalul se va putea intoarce, e foarte greu sa construiesti ceva in conditiile actuale! Am acces la clienti care pot sa vina alaturi de mine, vom creste totul la acest club!"

Ionut Vintila, inima FC Romania

In vara, FC Romania a fost la un pas de desfiintare. Ramas fara parteneri care sa-l sprijine, Ionut Vintila, se gandea sa inchida totul. Fost jucator la Chindia, dar si in ligile inferioare. Vintila a inceput proiectul FC Romania dupa ce s-a mutat cu Romania in Anglia, acum 15 ani. "Nu mai credeam nici noi ca vom supravietuit, dar a venit Stefan si totul s-a schimbat din vara", spune Vintila, presedinte, manager si antrenor la FC Romania. Voloseniuc s-a angajat sa pompeze 800 000 de euro in club in urmatorii 5 ani. Acum se fac planuri de promovare. "Nu am decis inca pe cine vom transfera, Ionut se ocupa de asta. Avem contacte cu impresari, vrem fotbalisti profesionisti pe care sa-i platim bine, care sa vada ce facilitati avem si sa fie atrasi de asta!"

FC Romania, specialista Cupei Angliei

FC Romania a devenit cunoscuta la nivel global dupa ce televiziuni si ziare din toata lumea i-au prezentat povestea. FC Romania a ajuns in doua randuri, in 2014 si 2017, pana in al doilea tur al calificarilor din Cupa Angliei!